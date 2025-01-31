Ленивое домашнее печенье, которое точно понравится детям: как приготовить
Печенье – идеальный десерт для семейного чаепития. Также эту вкусность можно дать ребенку в школу на перекус. А если воспользоваться следующим рецептом, вы еще очень быстро справитесь.
Идея приготовления ленивого домашнего печенья для детей опубликована на странице фудблогера jus oroka в Instagram. Выпекаются изделия всего 15 минут.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- масло – 30 г
- пюре – 50-60 г
- манка – 40 г
- кукурузная или рисовая мука – 60 г
- разрыхлитель – щепотка
Способ приготовления:
1. Яйцо разбить в миску и перемешать.
2. Добавить растопленное масло и пюре по вкусу. Пюре может быть тыквенное или яблочное.
3. Добавить манку и муку.
4. Всыпать щепотку разрыхлителя.
5. Выложить тесто в кондитерский мешочек.
6. Отсадить продолговатое печенье на пергамент.
7. Поставить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
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