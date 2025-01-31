Ленивое домашнее печенье, которое точно понравится детям: как приготовить

Печенье – идеальный десерт для семейного чаепития. Также эту вкусность можно дать ребенку в школу на перекус. А если воспользоваться следующим рецептом, вы еще очень быстро справитесь.

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Идея приготовления ленивого домашнего печенья для детей опубликована на странице фудблогера jus oroka в Instagram. Выпекаются изделия всего 15 минут.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

масло – 30 г

пюре – 50-60 г

манка – 40 г

кукурузная или рисовая мука – 60 г

разрыхлитель – щепотка

Способ приготовления:

1. Яйцо разбить в миску и перемешать.

2. Добавить растопленное масло и пюре по вкусу. Пюре может быть тыквенное или яблочное.

3. Добавить манку и муку.

4. Всыпать щепотку разрыхлителя.

5. Выложить тесто в кондитерский мешочек.

6. Отсадить продолговатое печенье на пергамент.

7. Поставить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

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