Ленивые и при этом полезные беляши: идеально подойдут для перекуса в школе
Если вы привыкли, что беляши – это жирное и очень калорийное блюдо, то следующий рецепт все кардинально изменить. Для таких изделий вам понадобится диетическое куриное мясо, чуть-чуть овощей и капля масла. Блюдо можно смело давать ребенку в школу на перекус – он точно не останется голодным.
Идеей приготовления ленивых и полезных беляшей детям на перекус опубликована на странице диетолоа Алины Агарковой (aharkova alina) в Instgaram. Вам понадобится всего пять простых ингредиентов.
Ингредиент:
- куриное филе – 100 г
- кефир 2,5% – 100 г
- лук, соль – по вкусу
- сода – щепотка
- любимая мука – 30 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты сложить в чашу блендера или просто в тарелку.
2. Взбить или просто очень хорошо перемешать вилкой.
3. Разогреть сковороду.
4. Сбрызнуть поверхность растительным маслом.
5. Выложить беляши на сковороду.
6. Жарить по 4-5 минут с каждой стороны.
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