Ленивые и при этом полезные беляши: идеально подойдут для перекуса в школе

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Ленивые и при этом полезные беляши: идеально подойдут для перекуса в школе

Если вы привыкли, что беляши – это жирное и очень калорийное блюдо, то следующий рецепт все кардинально изменить. Для таких изделий вам понадобится диетическое куриное мясо, чуть-чуть овощей и капля масла. Блюдо можно смело давать ребенку в школу на перекус – он точно не останется голодным.

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Идеей приготовления ленивых и полезных беляшей детям на перекус опубликована на странице диетолоа Алины Агарковой (aharkova alina) в Instgaram. Вам понадобится всего пять простых ингредиентов.

Ленивые и при этом полезные беляши: идеально подойдут для перекуса в школе

Ингредиент:

  • куриное филе – 100 г
  • кефир 2,5% – 100 г
  • лук, соль – по вкусу
  • сода – щепотка
  • любимая мука – 30 г

Способ приготовления:

Ленивые и при этом полезные беляши: идеально подойдут для перекуса в школе

1. Все ингредиенты сложить в чашу блендера или просто в тарелку.

2. Взбить или просто очень хорошо перемешать вилкой.

Ленивые и при этом полезные беляши: идеально подойдут для перекуса в школе

3. Разогреть сковороду.

4. Сбрызнуть поверхность растительным маслом.

Ленивые и при этом полезные беляши: идеально подойдут для перекуса в школе

5. Выложить беляши на сковороду.

Ленивые и при этом полезные беляши: идеально подойдут для перекуса в школе

6. Жарить по 4-5 минут с каждой стороны.

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