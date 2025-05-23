Ленивые суши для детей: готовятся элементарно

Даже в домашних условиях можно приготовить вкусные суши, которые точно понравятся детям. Для этого не нужно использовать специальные коврики, потому что можно просто сформировать шарики. Малышам точно понравится такое блюдо.

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Как приготовить ленивые суши для детей рассказала фудблогер maggtasty на своей странице в TikTok. Рис возьмите именно тот, который нужен для суши.

Ингредиенты:

рис для суши – 180 г

красная рыба –180 г

авокадо – 1 шт.

нори – 1 лист

крем сыр – 150 г

уксус для суши – 3 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Отварить рис как указано на упаковке.

2. Добавить уксус и сахар.

3. Нарезать рыбу, авокадо, нори.

4. Хорошо перемешать.

5. Добавить крем сыр, перемешать.

6. Сформировать шарики.

7. Посыпать кунжутом по желанию.

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