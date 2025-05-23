Ленивые суши для детей: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Ленивые суши для детей: готовятся элементарно

Даже в домашних условиях можно приготовить вкусные суши, которые точно понравятся детям. Для этого не нужно использовать специальные коврики, потому что можно просто сформировать шарики. Малышам точно понравится такое блюдо.

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Как приготовить ленивые суши для детей рассказала фудблогер maggtasty на своей странице в TikTok. Рис возьмите именно тот, который нужен для суши.

Ленивые суши для детей: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • рис для суши – 180 г
  • красная рыба –180 г
  • авокадо – 1 шт.
  • нори – 1 лист
  • крем сыр – 150 г
  • уксус для суши – 3 ст.л.
  • сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Ленивые суши для детей: готовятся элементарно

1. Отварить рис как указано на упаковке.

2. Добавить уксус и сахар.

Ленивые суши для детей: готовятся элементарно

3. Нарезать рыбу, авокадо, нори.

4. Хорошо перемешать.

Ленивые суши для детей: готовятся элементарно

5. Добавить крем сыр, перемешать.

Ленивые суши для детей: готовятся элементарно

6. Сформировать шарики.

7. Посыпать кунжутом по желанию.

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