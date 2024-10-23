Ленивые вареники, которые понравятся ребенку больше, чем сырники: как приготовить
Ленивые вареники готовятся гораздо проще, чем классические сырники и, при этом, они не менее вкусные. Особенно такое блюдо понравится детям, потому что изделия получаются достаточно сладкими, и подать их можно с любимыми фруктами или другими дополнениями.
Идея приготовления вкусных ленивых вареников для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. Главное – чтобы тесто получилось достаточно плотным, не очень жидким и, при этом, не забитым.
Ингредиенты:
- сыр – 300 г
- сахар – 4 ст.л.
- яйца – 1 шт.
- щепотка соли
- ванильный сахар
- мука – 4-5 ст.л. (также муку нужно для того, чтобы шарики обвалять после формовки)
Способ приготовления:
1. В миске смешать кисломолочный творог.
2. К нему добавить яйцо, сахар,
3. Замесить не очень жидкое и не ушибленное тесто.
4. Сформировать колбаску и порезать ее на кусочки.
5. Сделать плотные шарики.
6. Немного обвалять в муке, чтобы они не прилипали.
7. Закинуть сформированные ленивые вареники в кипящую воду.
8. Перемешать и дождаться повторного закипания.
9. После того, как шарики всплывут, варить их еще 2 минуты.
10. Сразу получить и подавать с любимыми дополнениями.
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