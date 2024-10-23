Ленивые вареники, которые понравятся ребенку больше, чем сырники: как приготовить

Ленивые вареники готовятся гораздо проще, чем классические сырники и, при этом, они не менее вкусные. Особенно такое блюдо понравится детям, потому что изделия получаются достаточно сладкими, и подать их можно с любимыми фруктами или другими дополнениями.

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Идея приготовления вкусных ленивых вареников для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. Главное – чтобы тесто получилось достаточно плотным, не очень жидким и, при этом, не забитым.

Ингредиенты:

сыр – 300 г

сахар – 4 ст.л.

яйца – 1 шт.

щепотка соли

ванильный сахар

мука – 4-5 ст.л. (также муку нужно для того, чтобы шарики обвалять после формовки)

Способ приготовления:

1. В миске смешать кисломолочный творог.

2. К нему добавить яйцо, сахар,

3. Замесить не очень жидкое и не ушибленное тесто.

4. Сформировать колбаску и порезать ее на кусочки.

5. Сделать плотные шарики.

6. Немного обвалять в муке, чтобы они не прилипали.

7. Закинуть сформированные ленивые вареники в кипящую воду.

8. Перемешать и дождаться повторного закипания.

9. После того, как шарики всплывут, варить их еще 2 минуты.

10. Сразу получить и подавать с любимыми дополнениями.

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