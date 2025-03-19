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Ленивые вареники, которые точно будет есть ваш ребенок: как вкусно приготовить
Ленивые вареники – очень простое и питательное блюдо для детей. Именно в таком виде малыши точно полюбят кисломолочный творог. А подать готовые изделия можно с любым джемом, сгущенкой или топингом.
Идея приготовления ленивых вареников из сыра для детей опубликована на странице фудблогера maggtasty в Instagram. Варятся изделия очень быстро.
Ингредиенты:
- сыр – 360 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 5-10 г (по желанию)
- щепотка соли
- мука – 3 ст.л.
- вода + 1 ч л сахара, полч.л. соли
Способ приготовления:
1. Поставить воду на огонь.
2. Довести до кипения.
3. Добавить сахар и соль.
4. Соединить все ингредиенты между собой и сформировать шарики.
5. Отправить в горячую воду, как всплывут.
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