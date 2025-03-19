Ленивые вареники, которые точно будет есть ваш ребенок: как вкусно приготовить

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Ленивые вареники, которые точно будет есть ваш ребенок: как вкусно приготовить

Ленивые вареники – очень простое и питательное блюдо для детей. Именно в таком виде малыши точно полюбят кисломолочный творог. А подать готовые изделия можно с любым джемом, сгущенкой или топингом.

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Идея приготовления ленивых вареников из сыра для детей опубликована на странице фудблогера maggtasty в Instagram. Варятся изделия очень быстро.

Ленивые вареники, которые точно будет есть ваш ребенок: как вкусно приготовить

Ингредиенты:

  • сыр – 360 г
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • ванильный сахар – 5-10 г (по желанию)
  • щепотка соли
  • мука – 3 ст.л.
  • вода + 1 ч л сахара, полч.л. соли

Способ приготовления:

Ленивые вареники, которые точно будет есть ваш ребенок: как вкусно приготовить

1. Поставить воду на огонь.

Ленивые вареники, которые точно будет есть ваш ребенок: как вкусно приготовить

2. Довести до кипения.

Ленивые вареники, которые точно будет есть ваш ребенок: как вкусно приготовить

3. Добавить сахар и соль.

Ленивые вареники, которые точно будет есть ваш ребенок: как вкусно приготовить

4. Соединить все ингредиенты между собой и сформировать шарики.

5. Отправить в горячую воду, как всплывут.

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