Ленивые вареники, которые точно будет есть ваш ребенок: как вкусно приготовить

Ленивые вареники – очень простое и питательное блюдо для детей. Именно в таком виде малыши точно полюбят кисломолочный творог. А подать готовые изделия можно с любым джемом, сгущенкой или топингом.

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Идея приготовления ленивых вареников из сыра для детей опубликована на странице фудблогера maggtasty в Instagram. Варятся изделия очень быстро.

Ингредиенты:

сыр – 360 г

яйца – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 5-10 г (по желанию)

щепотка соли

мука – 3 ст.л.

вода + 1 ч л сахара, полч.л. соли

Способ приготовления:

1. Поставить воду на огонь.

2. Довести до кипения.

3. Добавить сахар и соль.

4. Соединить все ингредиенты между собой и сформировать шарики.

5. Отправить в горячую воду, как всплывут.

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