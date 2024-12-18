Ленивый мандариновый десерт на Новый год: точно понравится деткам

Приближается Новый год, а это прекрасная возможность порадовать своих близких необычными и вкусными блюдами. Для детей особенно приятным сюрпризом станет легкий и нежный мандариновый десерт, который не только украсит праздничный стол, но и создаст настоящее зимнее настроение. Простой в приготовлении этот десерт сочетает яркий вкус мандаринов и нежную сливочную текстуру, гарантируя восхищение как у детей, так и у взрослых.

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Идея приготовления вкусного мандаринового десерта для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. В нем сочетаются яркий вкус мандаринов и нежная сливочная текстура, что вызовет восторг и у детей, и у взрослых.

Ингредиенты (на 4 формы по 200 мл):

сливки 33-36% – 250 мл.

молоко – 150 мл.

сахар – 70 г

ванильный сахар – 10-12 г

желатин – 7 г

вода – 35 г

апельсиновое желе – 1 пачка + 300мл кипятка

мандарины – по вкусу

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой, перемешать и оставить для набухания на 10 минут.

2. Тем временем в сотейнике объединить сливки, молоко, сахар и варить на маленьком огне, не доводя до кипения.

3. Когда начнет дымить – выключить огонь, добавить желатин и перемешать до его растворения.

4. Охладить до комнатной температуры, разлить в формочки и оставить в холодильнике до застывания.

5. Между тем, апельсиновое желе приготовить согласно инструкции на упаковке и оставить до полного охлаждения. (Это можно сделать и раньше).

6. Когда сливочный слой немного застынет, вылить на него половину апельсинового желе и снова оставить в холодильнике до застывания.

7. Тогда выложить мандаринки, залить другой половиной желе и оставить в холодильнике до полного застывания на 4-5 часов, а лучше на ночь.

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