Лучше мясных: как приготовить сочные котлеты из чечевицы для ребенка

Сочные и нежирные котлеты для детей можно приготовить из чечевицы. Такой продукт достаточно питательный, прекрасно держит форму. Для приготовления вам не потребуется мука или же хлеб.

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Идея приготовления полезных котлет из чечевицы для детей опубликована на странице нутрициолога Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Подать можно со свежим салатом.

Ингредиенты:

красная чечевица – 5 ст.л.

морковь – 1 шт. (маленькая)

яйца – 1 шт.

манка - 3 ст.л. (можно добавить муку, но с манкой котлеты более хрустящие)

Способ приготовления:

1. Красную чечевицу отварить на маленьком огне в пропорции 1 к 1 (1 чашка чечевицы + 1 чашка воды)

2. Томить продукт нужно 15 минут - он должен стать мягким.

3. Морковь натереть на среднюю терку.

4. Смешать все ингредиенты (если тесто будет жидкое, добавить больше манки или муки).

5. Сформировать котлеты и пожарить на сковородке или запечь в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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