Любимые банановые панкейки: идеальный перекус для детей
Банановые панкейки точно понравятся вашему ребенку. Такое блюдо прекрасно подойдет для перекуса или его можно подать как десерт. Вам нужно сделать простое тесто и быстро пожарить изделия с обеих сторон.
Идея приготовления банановых панкейков для ребенка опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Подавать можно со свежими фруктами или излюбленным джемом.
Ингредиенты:
- бананы – 2 средних
- мука – 200 г
- молоко – 150 мл
- сахар – 2 ч. л.
- яйцо – 1 шт.
- масло – 30 мл
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- соль – 2 щепотки
Способ приготовления:
1. В большой миске разомнуть бананы вилкой. Делать это блендером не стоит – банан превратится в жидкость, а нужна густая масса, чтобы в панкейках хорошо чувствовался вкус банана.
2. Добавить в банан яйцо, сахар соль и масло.
3. Тщательно перемешать до соединения ингредиентов. Сделать это можно с помощью миксера (на середине скорости).
4. Немного подогреть молоко, добавить в банановую массу и перемешать.
5. Просеять муку с разрыхлителем в банановую массу и тщательно перемешать.
6. Жарить на сухой сковороде на среднем огне с обеих сторон по несколько секунд.
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