Любимые банановые панкейки: идеальный перекус для детей

Банановые панкейки точно понравятся вашему ребенку. Такое блюдо прекрасно подойдет для перекуса или его можно подать как десерт. Вам нужно сделать простое тесто и быстро пожарить изделия с обеих сторон.

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Идея приготовления банановых панкейков для ребенка опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Подавать можно со свежими фруктами или излюбленным джемом.

Ингредиенты:

бананы – 2 средних

мука – 200 г

молоко – 150 мл

сахар – 2 ч. л.

яйцо – 1 шт.

масло – 30 мл

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

соль – 2 щепотки

Способ приготовления:

1. В большой миске разомнуть бананы вилкой. Делать это блендером не стоит – банан превратится в жидкость, а нужна густая масса, чтобы в панкейках хорошо чувствовался вкус банана.

2. Добавить в банан яйцо, сахар соль и масло.

3. Тщательно перемешать до соединения ингредиентов. Сделать это можно с помощью миксера (на середине скорости).

4. Немного подогреть молоко, добавить в банановую массу и перемешать.

5. Просеять муку с разрыхлителем в банановую массу и тщательно перемешать.

6. Жарить на сухой сковороде на среднем огне с обеих сторон по несколько секунд.

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