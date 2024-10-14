Мини-налистники с яблоками: чем вкусненьким порадовать ребенка осенью

Активный сезон яблок приходится именно на осень. Сейчас плоды очень сладкие и сочные. К тому же они достаточно полезные, поэтому их обязательно нужно добавить в рацион ребенка. Очень питательным и вкусным блюдом будут мини-налистники с яблочной начинкой.

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Идея приготовления вкусных блинчиков с яблоками для детей опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Очень вкусно подать с чаем или какао.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

молоко – 500 мл (или 400 мл молока и 100 мл кипятка)

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

мука – 180 г

растительное или сливочное масло – 30 мл

мак – 1 ст. л. (по желанию)

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 700 г (4-5 шт.)

сахар – 3-4 ст. л. (добавлять по вкусу)

корица – 1 ст. л.

сливочное масло – 30-50 г

Способ приготовления:

1. Для блинов к яйцам добавить сахар, соль, половину от общего количества молока.

2. Всыпать муку и замешать густое однородное тесто.

3. Далее влить оставшееся молоко (если кипяток, то ввести его, постоянно помешивая тесто).

4. В конце добавить мак и растительное масло или растопленное сливочное масло.

5. Дать тесту отдохнуть минимум 10-15 минут и пожарить блины. Перед первым блином обязательно совсем немного смазать маслом сковородку.

6. Для начинки яблока нарезать мелким кубиком (можно натереть на терке), на сковороде растопить масло, добавить яблоки, сахар и корицу и тушить до 5-10 минут.

7. Далее каждый блинчик разделить на 4 одинаковые части, на край выложить по 1 чайной ложке начинки и закрутить блинчики.

8. Сложить их в форму, каждый слой обязательно перекладывая сливочным маслом и отправить в духовку.

9. Запечь при температуре 180-200 градусов 30 минут. Подавать можно с медом, орехами, мороженым (будет вкуснее) или сметаной.

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