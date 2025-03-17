Мини-пасочки для детей в виде булочек: как приготовить

Прекрасным вариантом выпечки для детей на Пасху станут рыхлые булочки с цукатами. Для них вам нужно сделать очень простое тесто на опаре. Оно получится у каждой хозяйки.

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Идея приготовления рыхлых булочек для детей на Пасху опубликована на кулинарном канале фудблогера Натальи (Good Food Natalie) на YouTube. Для теста понадобятся обычные сухие дрожжи.

Ингредиенты для опары:

200 мл молока

40 г сахара

40 г муки

12 г сухие дрожжи

Способ приготовления:

Всё смешать и оставить на 15 минут.

Ингредиенты для сдобы:

3 яйца

160 г сахара

10 г ванильного сахара

Сбить миксером

Далее добавить:

щепотка соли

650 г муки

1 ст.л лимонного сока

150 г сливочного масла

Ингредиенты для начинки:

изюм

клюква

цукаты

70 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. К сдобе добавить опару, осторожно перемешать.

2. Добавить муку и замесить тесто.

3. Добавить лимонный сок и мягкое сливочное масло, хорошо вымесить в течение 15 минут.

4. Накрыть тесто и оставить в теплом месте на час.

5. Еще раз хорошо вымесить тесто.

6. Разделить на 12 частей.

7. Сформировать шарики.

8. Каждый шарик раскатать, смазать сливочным маслом.

9. Посыпать изюмом, клюквой и цукатами.

10. Сформировать булочки.

11. Выложить булочки на форму накрытую пергаментной бумагой.

12. Оставить в теплом месте на 25 минут.

13. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.

14. Посыпать булочки сладкой пудрой.

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