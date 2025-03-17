Мини-пасочки для детей в виде булочек: как приготовить
Прекрасным вариантом выпечки для детей на Пасху станут рыхлые булочки с цукатами. Для них вам нужно сделать очень простое тесто на опаре. Оно получится у каждой хозяйки.
Идея приготовления рыхлых булочек для детей на Пасху опубликована на кулинарном канале фудблогера Натальи (Good Food Natalie) на YouTube. Для теста понадобятся обычные сухие дрожжи.
Ингредиенты для опары:
- 200 мл молока
- 40 г сахара
- 40 г муки
- 12 г сухие дрожжи
Способ приготовления:
Всё смешать и оставить на 15 минут.
Ингредиенты для сдобы:
- 3 яйца
- 160 г сахара
- 10 г ванильного сахара
Сбить миксером
Далее добавить:
- щепотка соли
- 650 г муки
- 1 ст.л лимонного сока
- 150 г сливочного масла
Ингредиенты для начинки:
- изюм
- клюква
- цукаты
- 70 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. К сдобе добавить опару, осторожно перемешать.
2. Добавить муку и замесить тесто.
3. Добавить лимонный сок и мягкое сливочное масло, хорошо вымесить в течение 15 минут.
4. Накрыть тесто и оставить в теплом месте на час.
5. Еще раз хорошо вымесить тесто.
6. Разделить на 12 частей.
7. Сформировать шарики.
8. Каждый шарик раскатать, смазать сливочным маслом.
9. Посыпать изюмом, клюквой и цукатами.
10. Сформировать булочки.
11. Выложить булочки на форму накрытую пергаментной бумагой.
12. Оставить в теплом месте на 25 минут.
13. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.
14. Посыпать булочки сладкой пудрой.
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