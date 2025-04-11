Мини-пасочки на Пасху: как оригинально приготовить праздничную выпечку для детей

Пасха – теплый семейный праздник, которого все с нетерпением ждут. Особенно дети. Малышам всегда интересно раскрашивать яйца, а также выпекать и украшать паску.

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Оригинальной идеей мини-пасочек для детей поделилась известный украинский кулинар Ольга Мартыновская (olga martynovska) на своей странице в Instagram. Внутрь этих пасочек нужно добавить шоколадную начинку – получится очень вкусно.

Ингредиенты для теста:

мука – 700 г

сухие дрожжи – 15 г

сахар – 100 г

соль – 2 ч.л.

яйца – 8 г

сливочное масло – 200 г

Ингредиенты для начинки:

ореховая паста – 200 г

крем-сыр – 100 г

Украшения:

глазурь

кондитерские посыпки

Способ приготовления:

1. Смешайте в чаше комбайна все сухие ингредиенты.

2. Добавить яйца, вымешивать до однородной массы.

3. Постепенно добавить мягкое сливочное масло и вымешиваем минут 7-8.

4. Тесто должно быть мягкое, но не жидкое.

5. Переложить в миску присыпанную мукой, накрыть влажным полотенцем и можно оставить в теплом месте или отправить в разогретую духовку до 30 градусов на час.

6. Тесто увеличится в размере. Принять его и поделить на шарики в формы.

7. Отправить в холодильник на час для стабилизации масла. Затем достать, дать подойти снова 30 минут.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

9. Для начинки смешать ореховую пасту и крем-сырь (можно добавить еще измельченные орешки для хруста).

10. Когда паски остыли – отрезать осторожно маленьким ножом шляпку и вынуть сердцевину.

11. Наполнить начинкой и закрыть крышечкой.

12. Сверху смазать белой глазурью и украсить по своему усмотрению.

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