Мини-пасочки на Пасху: как оригинально приготовить праздничную выпечку для детей
Пасха – теплый семейный праздник, которого все с нетерпением ждут. Особенно дети. Малышам всегда интересно раскрашивать яйца, а также выпекать и украшать паску.
Оригинальной идеей мини-пасочек для детей поделилась известный украинский кулинар Ольга Мартыновская (olga martynovska) на своей странице в Instagram. Внутрь этих пасочек нужно добавить шоколадную начинку – получится очень вкусно.
Ингредиенты для теста:
- мука – 700 г
- сухие дрожжи – 15 г
- сахар – 100 г
- соль – 2 ч.л.
- яйца – 8 г
- сливочное масло – 200 г
Ингредиенты для начинки:
- ореховая паста – 200 г
- крем-сыр – 100 г
Украшения:
- глазурь
- кондитерские посыпки
Способ приготовления:
1. Смешайте в чаше комбайна все сухие ингредиенты.
2. Добавить яйца, вымешивать до однородной массы.
3. Постепенно добавить мягкое сливочное масло и вымешиваем минут 7-8.
4. Тесто должно быть мягкое, но не жидкое.
5. Переложить в миску присыпанную мукой, накрыть влажным полотенцем и можно оставить в теплом месте или отправить в разогретую духовку до 30 градусов на час.
6. Тесто увеличится в размере. Принять его и поделить на шарики в формы.
7. Отправить в холодильник на час для стабилизации масла. Затем достать, дать подойти снова 30 минут.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.
9. Для начинки смешать ореховую пасту и крем-сырь (можно добавить еще измельченные орешки для хруста).
10. Когда паски остыли – отрезать осторожно маленьким ножом шляпку и вынуть сердцевину.
11. Наполнить начинкой и закрыть крышечкой.
12. Сверху смазать белой глазурью и украсить по своему усмотрению.
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