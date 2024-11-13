Мозгу нужно сладкое? Развеиваем популярный миф о детях

Многие родители склонные к тому мнению, что конфеты, печенье и другие сладости обязательно должны быть в рационе ребенка. Это объясняется тем, что мозгу обязательно нужна глюкоза для нормального функционирования.

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Мифы, по этому поводу, развеяла нутрициологи Валерия Варницкая (valeriia kids.nutrition) в Instagram. Эксперт отмечает, что сладкое действительно необходимо, но в другом виде.

Нужны ли детскому мозгу сладости?

Для нормального функционирования мозга действительно нужна глюкоза, ведь она является основным источником энергии для нервных клеток. Однако это вовсе не означает, что мозгу нужен именно сахар или сладости.

Откуда мозг получает глюкозу?

Глюкоза может поступать из разных натуральных продуктов, содержащих полезные углеводы. К ним относятся:

фрукты (яблоки, бананы, ягоды)

овощи (морковь, свекла)

зерновые продукты (овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб)

бобовые (горох, фасоль, чечевица)

молочные продукты (йогурт, молоко)

Эти продукты содержат сложные углеводы, которые в процессе пищеварения расщепляются до глюкозы. Такая глюкоза дает мозгу стабильную и длительную энергию, что важно для концентрации и продуктивной работы.

Сладости разрешены, но не обязательны

Продукты с добавленным сахаром, например конфеты или выпечка, могут быть частью рациона, однако они не необходимы для поддержания работы мозга. Натуральные продукты обеспечивают более стабильный уровень энергии, избегая резких скачков и падений, которые могут возникать после употребления сладостей.

Хотя сладости могут быть приятным дополнением к рациону, они не являются критически необходимыми для работы мозга. Сбалансированный рацион с натуральными источниками глюкозы способствует лучшей концентрации и здоровью.

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