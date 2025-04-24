Можно детям от 2 лет: рецепт вкусного и полезного печенья

Печенье – отличный вариант перекуса для малышей. Вместо того, чтобы покупать вкусности в магазине, можно очень легко их приготовить в домашних условиях.

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Идея приготовления вкусного и полезного печенья для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Справится каждая мамочка.

Ингредиенты:

цельнозерновая мука (пшеничная или овсяная) – 100 г

мука высшего сорта для раскатки – 100 г

натертый орех (миндаль, грецкий) – 2 ст.л.

сливочное масло из холодильника – 140 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сухофрукты (синие изюм, курага) – 90 г

апельсиновый сок – 3 ст.л.

сахар (не обязательно) – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку при температуре 180 градусов.

2. Сухофрукты помыть, порезать, добавить сок, размешать.

3. Можно натереть немного цедры из апельсина.

4. Натереть орешки.

5. Всю муку всыпать в миску, натереть на крупную терку масло, растереть пальцами.

6. Добавить сухофрукты и орехи, разрыхлитель.

7. Замесить тесто. Раскатать толщиной около 1 сантиметра.

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