Можно детям от 2 лет: рецепт вкусного и полезного печенья
Печенье – отличный вариант перекуса для малышей. Вместо того, чтобы покупать вкусности в магазине, можно очень легко их приготовить в домашних условиях.
Идея приготовления вкусного и полезного печенья для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Справится каждая мамочка.
Ингредиенты:
- цельнозерновая мука (пшеничная или овсяная) – 100 г
- мука высшего сорта для раскатки – 100 г
- натертый орех (миндаль, грецкий) – 2 ст.л.
- сливочное масло из холодильника – 140 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сухофрукты (синие изюм, курага) – 90 г
- апельсиновый сок – 3 ст.л.
- сахар (не обязательно) – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку при температуре 180 градусов.
2. Сухофрукты помыть, порезать, добавить сок, размешать.
3. Можно натереть немного цедры из апельсина.
4. Натереть орешки.
5. Всю муку всыпать в миску, натереть на крупную терку масло, растереть пальцами.
6. Добавить сухофрукты и орехи, разрыхлитель.
7. Замесить тесто. Раскатать толщиной около 1 сантиметра.
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