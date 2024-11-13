Можно ли давать детям холодец: отвечает эксперт

Многим родителям интересно, можно ли давать детям холодец, особенно во время праздников, когда это блюдо часто появляется на столе. Но к этому вопросу нужно подходить очень осторожно.

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О том, можно ли давать детям студень, рассказала диетология Виктория Стельмах в группе Прикорм. Его хитрости. Новые идеи, свежий взгляд.в Facebook. Есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание.

Употребление холодца детьми

Детям в возрасте до одного года лучше избегать холодец из-за высокого содержания жира и питательных веществ, которые могут быть тяжелыми для детского организма. Для детей старшего возраста ограниченное потребление не опасное, если холодец едят редко, например, один раз в год.

Жирность продукта

Холодец готовится не просто из мяса и желатина. Он содержит экстракты из костей, которые создают насыщенный продукт с высоким содержанием жиров. В детском возрасте организм еще не способен полностью усвоить такое количество жиров, поэтому постоянное употребление этого блюда нежелательно. Для малышей 1-2 лет это блюдо может быть слишком тяжелым.

Коллаген и польза студню

Одним из полезных свойств студня является высокое содержание коллагена, что способствует укреплению суставов и костей. Однако для детей целесообразно получать коллаген из других продуктов, которые легче усваиваются и менее насыщены жирами.

Следовательно, холодец не запрещен для детей, но его употребление следует ограничить, особенно в возрасте до 2 лет. Если в семье это блюдо подается только на праздники, риск ущерба минимальный. Однако для годовалых малышей лучше отказаться от холодца из-за высокой жирности и сложности усвоения. Родители могут подобрать альтернативные источники коллагена, которые более полезные и менее нагрузочные для детского организма.

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