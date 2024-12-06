Можно ли давать детям мед и полезнее ли он за сахар: объясняет эксперт

Мед – популярный натуральный подсластитель, который часто считают более полезной альтернативой сахару. Его добавляют в чай, выпечку, каши или просто едят ложкой, наслаждаясь уникальным вкусом. Но действительно ли мед настолько полезен, как о нем говорят, и подходит ли он детям? В этом нужно разобраться.

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О правилах использования меда в детском рационе рассказала нутрициологиня Валерия Варницкая (valeriia kids.nutrition) в Instagram. Есть несколько важных нюансов.

Когда детям можно давать мед

Малышам в возрасте до одного года мед давать нельзя. В таком возрасте организм еще не готов к продуктам, которые могут содержать даже невидимые опасности. А вот детям старшего возраста мед вполне разрешен, но в небольших количествах.

Полезен ли мед

Мед часто называют здоровой альтернативой сахару, но стоит знать, что это тоже сахар – хоть и натуральный. Он содержит несколько витаминов, минералов и антиоксидантов, однако их количество очень мало, чтобы внести большой вклад в рацион. То есть ложка меда не станет "витаминной бомбой".

Несмотря на это, мед имеет свою особую пользу: его часто применяют как средство облегчения кашля или для поддержания горла во время простуды. Здесь он действительно работает!

Мед или сахар: что выбрать

Если сравнивать мед и обычный сахар, то мед имеет несколько более низкую калорийность:

В 100 г меда – 310 ккал, а в 100 г сахара – 386 ккал.

Но стоит учитывать, что мед более плотный, поэтому одна чайная ложка меда содержит больше калорий (23 ккал против 15 ккал в сахаре). Следовательно, мед не является "легким" подсластителем, и с ним тоже нужно соблюдать меру.

Как правильно употреблять мед

Если вам нравится мед, смело добавляйте его в каши, чай или выпечку – главное, не переборщите, ведь это тоже сладость. Детям до 2 лет мед и любые другие сахара лучше вообще не давать, чтобы сформировать здоровые пищевые привычки.

А если вы не любите мед – не беда. Его польза в рационе переоценена, и вы ничего не потеряете, если замените его другими продуктами или совсем откажетесь от сладостей.

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