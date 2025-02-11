Можно ли давать детям мидии: обьяснения и возможные варианты подачи

Морепродукты – это ценный источник белка, витаминов и минералов, необходимых для здорового развития ребенка. Одними из самых полезных среди них являются мидии, ведь они содержат жирные кислоты омега-3, витамины группы B, железо, селен и другие важные микроэлементы. Однако многие родители сомневаются, можно ли давать этот продукт детям и с какого возраста лучше начинать.

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О правилах введения мидий в рацион, их безопасной подаче и частоте употребления рассказала нутрициолог Алена Сасадеуш (prukorm.tarilochku) на своей странице в Instagram. Эксперт поможет разобраться, когда и как правильно предлагать этот деликатес малышам.

С какого возраста можно давать мидии детям

Мидии можно вводить в рацион с 6 месяцев как один из аллергенов, но только после полной термической обработки.

Сырые мидии нужно варить 3–5 минут , чтобы полностью уничтожить возможные бактерии.

, чтобы полностью уничтожить возможные бактерии. Варено-мороженые мидии достаточно проварить 1 минуту перед употреблением.

Поскольку мидии являются потенциальным аллергеном, важно вводить их постепенно, начиная с маленькой порции и наблюдая за реакцией ребенка.

Как часто можно употреблять мидии

Мидии в зависимости от места отлова могут содержать разные уровни кадмия – тяжелого металла, который при чрезмерном потреблении может негативно повлиять на развитие нервной системы. Поэтому детям достаточно 1 раза в неделю, при условии сбалансированного питания.

Безопасная подача мидий в соответствии с возрастом

Мидии имеют скользкую текстуру и жесткую часть внутри, что может увеличить риск удушья. Чтобы сделать их безопасными для детей, важно правильно нарезать и подавать их в соответствии с возрастом.

6 месяцев+ – мелко нарезанные мидии, смешанные с мягким блюдом (например, с картофельным пюре или соусом);

– мелко нарезанные мидии, смешанные с мягким блюдом (например, с картофельным пюре или соусом); 9 месяцев+ – мелко нарезанные или тонко нарезанные кусочки мидий. Если ребенку сложно подобрать скользкие кусочки, можно смешать их с макаронами, рисом или рагу;

– мелко нарезанные или тонко нарезанные кусочки мидий. Если ребенку сложно подобрать скользкие кусочки, можно смешать их с макаронами, рисом или рагу; 18 месяцев+ – мидии можно разрезать пополам, предварительно удалив твердую часть;

– мидии можно разрезать пополам, предварительно удалив твердую часть; 24 месяца+ – если у ребенка есть все жевательные зубы (моляры) и он хорошо справляется с едой, мидии можно подавать целиком.

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