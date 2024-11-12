Можно ли детям давать квашеную капусту: отвечает сертифицированная экспертка

В осенне-зимний период именно квашеную капусту используют вместо свежих салатов. Такой продукт имеет очень много полезных свойств, к тому же он станет отличным гариниром к любому мясу и рыбе. Но в том, можно ли давать овощ детям, нужно разобраться.

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О том, можно ли давать детям квашеную капусту, рассказала нутрициолог Валерия Варницкая (valeriia kids.nutrition) на своей странице в Instagram. Все зависит от возраста.

Квашеная капуста – это популярный ферментированный продукт, полученный солением нарезанной свежей капусты. Под действием соли и молочнокислых бактерий капуста ферментируется, приобретая характерный кисловатый вкус. К ней часто добавляют морковь, перец, яблоки, клюкву и разные пряности для обогащения вкуса.

Полезные свойства квашеной капусты

Квашеная капуста содержит большое количество пробиотиков и витамина C, что помогает укреплять иммунитет и поддерживать здоровое пищеварение. Клетчатка и пробиотики также способствуют нормальной работе кишечника, предотвращая запоры и помогают усваивать железо из растительной пищи (такой как бобовые, зерновые и орехи).

Можно ли давать квашеную капусту детям

Да, но с осторожностью, учитывая высокое содержание соли и другие особенности:

Для детей 6-12 месяцев

Квашеную капусту можно вводить в рацион, но только в малых количествах и в дополнение к другим блюдам. К примеру, щепотку капусты можно добавлять к овощному пюре или каше, чтобы подчеркнуть вкус. Важно подавать капусту в очень мелком виде, а также промыть перед употреблением для уменьшения содержания соли. Это обеспечивает безопасное знакомство с новыми вкусами без излишней нагрузки на организм.

Для детей от 12 месяцев

После года ребенку можно немного увеличить порцию и размер кусочков квашеной капусты. Однако важно следить, чтобы капуста не содержала больших твердых частиц, которые могут стать причиной удушья. Предлагайте капусту постепенно как дополнение к основным блюдам.

Таким образом, квашеная капуста может быть полезной частью детского рациона при осторожном введении и соблюдении умеренности.

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