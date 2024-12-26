Можно ли детям есть мак: объясняет эксперт

Рождество – это не только семейный уют, но и традиционные блюда, которые передаются из поколения в поколение. Одним из главных угощений праздничного стола является кутья, которую трудно представить без мака. Однако родители часто задумываются, можно ли добавлять этот продукт в рацион детей. Этот вопрос важный, ведь безопасность и польза еды для малышей – приоритет каждой семьи.

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О том, можно ли детям давать мак, рассказала нутрициолог Елена Сасадеуш ( prukorm.tarilochku ) в Instagram. Есть несколько важных нюансов, которые следует учесть.

Мак разрешен детям с 6-месячного возраста, но важно учитывать несколько нюансов, чтобы обеспечить его безопасность и пользу. Семена мака являются источником клетчатки, белка, железа, кальция и других ценных элементов, способствующих здоровому развитию ребенка.

Чтобы мак не представлял угрозы, следует соблюдать следующие правила:

Выбор продукта

Используйте только пищевой обработанный мак, который продается упакованным в магазинах.

Разнообразный рацион

Мак должен быть частью разного меню, употребляться в умеренных количествах и служить дополнением к основным блюдам.

Правильная подготовка

Перед использованием семена следует тщательно мыть и термически обрабатывать. Это снижает риск загрязнения или воздействия вредных веществ.

Избегание концентрированных продуктов

Не рекомендуется давать детям маковое молоко, растительное масло или другие производные в чистом виде.

Проверка аллергенов

Мак может содержать следы глютена, сульфитов или других аллергенов. Также следует учитывать, что орехи и молоко – это самостоятельные аллергены, которые могут содержаться в блюдах с маком.

Рецепт традиционной кутьи с маком

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы мягких сортов или шлифованной (250 мл). Для цельнозерновой пшеницы нужно замочить крупу на ночь

1 литр воды (или в 3–4 раза больше крупы)

100 г мака

50 г чернослива

50 г изюма

30 г грецких орехов

30 г миндаля

Способ приготовления:

1. Пшеницу промыть.

2. Добавить воду и варить на слабом огне до готовности.

3. Мак промыть, залить кипятком на 30 минут.

4. Сухофрукты залить кипятком на 15 минут для размягчения.

5. Орехи промыть под проточной водой.

6. Взбейте блендером до получения пастообразной консистенции мак и орехи.

7. Нарезать сухофрукты, смешать их с маком, орехами и пшеницей.

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