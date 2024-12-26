Можно ли детям есть мак: объясняет эксперт

Екатерина Ягович
Моя столовая
93
Можно ли детям есть мак: объясняет эксперт

Рождество – это не только семейный уют, но и традиционные блюда, которые передаются из поколения в поколение. Одним из главных угощений праздничного стола является кутья, которую трудно представить без мака. Однако родители часто задумываются, можно ли добавлять этот продукт в рацион детей. Этот вопрос важный, ведь безопасность и польза еды для малышей – приоритет каждой семьи. 

Видео дня

О том, можно ли детям давать мак, рассказала нутрициолог Елена Сасадеуш ( prukorm.tarilochku ) в Instagram. Есть несколько важных нюансов, которые следует учесть.

Можно ли детям есть мак: объясняет эксперт

Мак разрешен детям с 6-месячного возраста, но важно учитывать несколько нюансов, чтобы обеспечить его безопасность и пользу. Семена мака являются источником клетчатки, белка, железа, кальция и других ценных элементов, способствующих здоровому развитию ребенка.

Чтобы мак не представлял угрозы, следует соблюдать следующие правила:

Выбор продукта

Используйте только пищевой обработанный мак, который продается упакованным в магазинах.

Разнообразный рацион

Можно ли детям есть мак: объясняет эксперт

Мак должен быть частью разного меню, употребляться в умеренных количествах и служить дополнением к основным блюдам.

Правильная подготовка

Перед использованием семена следует тщательно мыть и термически обрабатывать. Это снижает риск загрязнения или воздействия вредных веществ.

Избегание концентрированных продуктов

Не рекомендуется давать детям маковое молоко, растительное масло или другие производные в чистом виде.

Проверка аллергенов

Можно ли детям есть мак: объясняет эксперт

Мак может содержать следы глютена, сульфитов или других аллергенов. Также следует учитывать, что орехи и молоко – это самостоятельные аллергены, которые могут содержаться в блюдах с маком.

Рецепт традиционной кутьи с маком

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеницы мягких сортов или шлифованной (250 мл). Для цельнозерновой пшеницы нужно замочить крупу на ночь
  • 1 литр воды (или в 3–4 раза больше крупы)
  • 100 г мака
  • 50 г чернослива
  • 50 г изюма
  • 30 г грецких орехов
  • 30 г миндаля

Способ приготовления:

1. Пшеницу промыть.

2. Добавить воду и варить на слабом огне до готовности.

3. Мак промыть, залить кипятком на 30 минут.

Можно ли детям есть мак: объясняет эксперт

4. Сухофрукты залить кипятком на 15 минут для размягчения.

5. Орехи промыть под проточной водой.

6. Взбейте блендером до получения пастообразной консистенции мак и орехи.

7. Нарезать сухофрукты, смешать их с маком, орехами и пшеницей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда