Можно ли детям пить кофе и сколько: эксперт объяснила все нюансы

Многие родители задумываются, безопасно ли разрешать детям употреблять кофе или другие напитки с кофеином. Ведь эти напитки стали привычными в повседневной жизни взрослых, и дети часто хотят подражать своим родителям. Однако важно понимать, как кофеин влияет на детский организм, и какие ограничения следует учитывать.

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О том, можно ли детям употреблять напитки с кофеином рассказала нутрициолог Анна Бойко ( kidsdietolog ) на своей странице в Instagram. Все зависит от возраста.

Рекомендуемые нормы употребления кофеина для детей. Эксперт отмечает, что суточные пределы потребления кофеина для детей составляют:

Дети 4-6 лет: до 45 мг.

до 45 мг. Дети 7-9 лет: до 62,5 мг.

до 62,5 мг. Дети 10–12 лет: до 85 мг.

до 85 мг. Для подростков 12–18 лет рекомендуется ограничить потребление кофеина до 100 мг в день. Это примерно соответствует одной чашке кофе или двум банкам колы. ​

Кофеин является стимулятором, который может влиять на нервную систему детей, вызывая:

повышенную тревожность

нарушение сна

учащенное сердцебиение

повышение АД

снижение аппетита

Кроме того, регулярное употребление кофеина может привести к зависимости и симптомам отмены, таким как головная боль, раздражительность и усталость. ​

Кофеин содержится не только в кофе, но и во многих других продуктах:

черный и зеленый чай

шоколад

газированные напитки

энергетические напитки

Особо следует избегать энергетических напитков, поскольку они содержат высокие дозы кофеина и сахара, что может негативно влиять на здоровье детей. ​

Рекомендации для родителей от эксперта

1. Следите за количеством кофеина в рационе ребенка, учитывая все источники.

2. Избегайте энергетических напитков. Они не рекомендованы для детей и подростков.

3. Если у ребенка наблюдаются нарушения сна, тревожность или другие симптомы, возможно, следует снизить потребление кофеина.

Хотя небольшие дозы кофеина могут быть безопасными для детей старшего возраста, важно контролировать его потребление.

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