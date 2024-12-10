Можно ли детям пить узвар: объясняет эксперт

Здоровье детей во многом зависит от того, какие напитки входят в их рацион. Узвар, сок, узвар – традиционные напитки, часто ассоциирующиеся со вкусом детства. Но стоит ли их предлагать детям каждый день? И какой напиток лучше поддерживает активный ритм маленького организма?

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Основными рекомендациями по этому поводу поделилась детский нутрициолог Елена Сасадеуш (prukorm.tarilochku) на своей странице в Instagram. Материал поможет вам выбрать самый полезный напиток.

Что пить детям

Вода – основа здоровья. Вода является идеальным напитком для детей, ведь она:

Обеспечивает правильную работу организма.

Безопасная для ежедневного употребления при соблюдении нескольких правил: лучше всего использовать бутилированную столовую воду. Хранить в холодильнике до 3 дней без контакта со слюной, чтоб не нужно было кипятить. Вода из качественного фильтра также подходит при надлежащем уходе за системой.

Соки и фруктовые напитки, хоть и популярные, имеют свои особенности:

Содержат большое количество фруктозы, что приравнивает их к сладким напиткам. Длительная термическая обработка, как в случае с компотами и компотами, уменьшает количество витаминов. Они могут формировать привычку пить что-нибудь сладкое вместо простой воды. Чтобы избежать чрезмерного потребления сахара, следует соблюдать нормы:

Для детей 2-3 лет: до 100 мл сока в день.

Для детей 4-6 лет: 100-170 мл в день.

Почему стоит выбирать воду

Вода остается лучшим выбором для ежедневного употребления, ведь она не только утоляет жажду, но и способствует формированию здоровых пищевых привычек в будущем.

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