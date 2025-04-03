Можно ли готовить детям еду на тефлоновой сковородке: объясняет эксперт

Тефлоновые сковородки давно стали незаменимыми на кухне благодаря своим антипригарным свойствам. Они значительно упрощают процесс приготовления пищи, но одновременно вызывают много споров по поводу безопасности. Особенно важно разобраться, можно ли использовать такую посуду для приготовления блюд для детей.

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О том, на что стоит обратить внимание, во время приготовления пищи на тефлоновой сковороде, рассказала диетолог Роксолана Герасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram. Некоторые факторы, такие как перегрев или царапины на покрытии, могут повлиять на качество пищи.

Действительно ли тефлоновые сковородки опасные

Современные тефлоновые сковородки могут быть безопасными, но только при правильном использовании. Главные риски связаны с перегревом, царапинами на покрытии и использованием посуды, изготовленной до 2013 года.

Перегрев сковородки

Тефлоновое покрытие остается стабильным до 260°C. Если нагреть сковородку посильнее, покрытие начинает разрушаться, и могут выделяться вредные вещества. Поэтому важно готовить на среднем или слабом огне и не оставлять посуду на плите без продуктов.

Дата производства

До 2013 года в производстве тефлона использовали PFOA – химическое соединение, которое считают опасным. Если сковорода выпущена после 2013 года, она не содержит этого компонента, что делает ее более безопасной для использования.

Царапины на покрытии

Если поверхность повреждена, частицы покрытия могут попасть в пищу. Даже если их влияние на здоровье минимальное, такие сковороды теряют антипригарные свойства, поэтому их лучше заменить.

Как безопасно пользоваться тефлоновыми сковородками

Готовьте на среднем или слабом огне во избежание перегрева.

Не нагревайте пустую сковороду – добавляйте масло или еду до включения плиты.

Чтобы не повредить покрытие, используйте деревянные, силиконовые или пластиковые лопатки.

Мойте посуду мягкими губками и деликатными моющими средствами, избегая абразивных материалов.

Заменяйте старую посуду (особенно выпущенную до 2014 года) и проверяйте новую на наличие царапин.

Правильное использование тефлоновой посуды позволяет сохранить ее безопасность и продлить срок эксплуатации. Если ваша сковорода не имеет повреждений и вы соблюдаете основные правила приготовления, можно смело использовать ее для приготовления пищи даже для детей.

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