Можно ли морозить клубнику детям: рассказываем, как правильно заготавливать и подавать

Морозить клубнику детям можно, но только при определенных условиях. Безопасная заготовка позволяет сохранить вкус и аромат ягод.

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О том, как подготовить и хранить клубнику правильно, чтобы она оставалась полезной и вкусной для малышей, рассказала нутрициолог Анна Васковнюк (prikorm kids menu) на своей странице в Instagram. Простые советы помогут вам сохранить пользу и качество ягод.

Как подготовить клубнику к заморозке

1. Выберите спелые и свежие ягоды

Отдавайте предпочтение сладким, без повреждений плодам с ярким ароматом. Чем быстрее после сбора или покупки вы заморозите ягоду, тем больше сохранится пользы и аромата.

2. Тщательное мытье и сушка

Помойте и просушите клубнику. Отделите зеленые хвостики. По желанию можно посыпать ягоды небольшим количеством сахара – это поможет сохранить текстуру.

3. Предварительная заморозка

Выложите ягоды в один слой на плоскую подложку (например, на противень или тарелку) – это позволит сохранить форму. Оставьте ягоды в морозилке до полного застывания.

4. Упаковка для хранения

После заморозки переложите клубнику в zip-lock пакеты или пластиковые контейнеры с плотными крышками. Не используйте обычные пакеты – ягоды в них легко впитывают запахи из морозильной камеры.

5. Маркировка

На этикетке обязательно укажите название продукта и дату заморозки – так вы будете знать, когда она была заготовленная.

Варианты заготовки

Целые ягоды. Идеально подходят для приготовления мороженого, смузи, или добавки к оладьям.

Идеально подходят для приготовления мороженого, смузи, или добавки к оладьям. Клубничное пюре или пюре со сметаной. Взбейте блендером ягоды и разлейте по маленьким контейнерам, бутылкам или формам для маффинов.

Взбейте блендером ягоды и разлейте по маленьким контейнерам, бутылкам или формам для маффинов. Замораживайте – удобно в использовании и полезно для малыша как основная добавка или основа молочных десертов.

Как подавать детям

В кашу – добавит сладости и цвета.

– добавит сладости и цвета. В творог или йогурт – нежная текстура пюре из клубники обогатит вкус.

– нежная текстура пюре из клубники обогатит вкус. В молочные или фруктовые коктейли – идеальный перекус или легкий десерт.

Советы для удобного хранения

1. Используйте одинаковые пакеты или контейнеры для упорядоченного размещения в морозилке.

2. Храните продукты до 6 месяцев – дальше теряется вкус и аромат.

3. Обозначьте дату заморозки на каждом пакете или контейнере – так будет проще управлять запасами.

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