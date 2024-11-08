Мягкие, нежные и рассыпчатые сочники: что приготовить ребенку на перекус

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Мягкие, нежные и рассыпчатые сочники: что приготовить ребенку на перекус

Сочники – сладкие пирожки из песочного теста, внутри которых сочная творожная начинка. Их очень вкусно есть в прикуску с чаем или какао. Такой десерт точно понравится детям.

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Идея приготовления вкусных сочников для детей на перекус опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania sheremet) в Instagram. Готовятся изделия элементарно.

Мягкие, нежные и рассыпчатые сочники: что приготовить ребенку на перекус

Ингредиенты:

  • мука – 310 г
  • сода – 1/2ч.л. или разрыхлитель 1ч.л.
  • сметана 15-20% – 100г
  • сахар – 100г
  • ванильный сахар – 1 ч.л. или ванильная эссенция несколько капель
  • соль – 1/3 ч.л.
  • яйца – 1шт
  • масло – 100г

Ингредиенты для начинки:

  • кисломолочный творог 9% – 180г
  • сахар – 30-50г
  • сметана – 30г
  • мука – 1ст.л.
  • белок одного яйца
  • ванильный сахар – 1ч.л.
  • желток + 1ч.л. молока для смазывания сочников

Способ приготовления:

Мягкие, нежные и рассыпчатые сочники: что приготовить ребенку на перекус

1. В просеянную муку всыпать соду.

2. Отдельно сметану смешать с сахаром, ванильной эссенцией, солью и яйцом.

Мягкие, нежные и рассыпчатые сочники: что приготовить ребенку на перекус

3. Масло комнатной температуры взбить до посветления миксером.

4. В него влить яично-масляную массу, перемешать.

Мягкие, нежные и рассыпчатые сочники: что приготовить ребенку на перекус

5. Муку объединить с жидкой массой, сначала перемешать ложкой, а затем собрать рукой в шар. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник.

6. Тем временем готовить начинку. К кисломолочному сыру добавить сахар, ванильную эссенцию, сметану, муку и белок, перемешать.

Мягкие, нежные и рассыпчатые сочники: что приготовить ребенку на перекус

7. К оставшемуся желтку добавить 1 ч.л. молока, перемешать, накрыть пищевой пленкой и отставить.

8. Поверхность стола присыпать мукой, тесто достать из холодильника и начать раскатывать толщиной 6-7 мм.

Мягкие, нежные и рассыпчатые сочники: что приготовить ребенку на перекус

7. Формой выжать круги (10 сантиметров в диаметре). На один край теста уложить начинку, а другим закрыть.

Мягкие, нежные и рассыпчатые сочники: что приготовить ребенку на перекус

8. Переложить сочники на противень, застеленный пергаментом. Смазать их желтком и поставить в разогретую дуговку при температуре 200 градусов, выпекать 20 минут режим верх/низ.

Мягкие, нежные и рассыпчатые сочники: что приготовить ребенку на перекус

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