Мягкие, нежные и рассыпчатые сочники: что приготовить ребенку на перекус

Сочники – сладкие пирожки из песочного теста, внутри которых сочная творожная начинка. Их очень вкусно есть в прикуску с чаем или какао. Такой десерт точно понравится детям.

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Идея приготовления вкусных сочников для детей на перекус опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania sheremet) в Instagram. Готовятся изделия элементарно.

Ингредиенты:

мука – 310 г

сода – 1/2ч.л. или разрыхлитель 1ч.л.

сметана 15-20% – 100г

сахар – 100г

ванильный сахар – 1 ч.л. или ванильная эссенция несколько капель

соль – 1/3 ч.л.

яйца – 1шт

масло – 100г

Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог 9% – 180г

сахар – 30-50г

сметана – 30г

мука – 1ст.л.

белок одного яйца

ванильный сахар – 1ч.л.

желток + 1ч.л. молока для смазывания сочников

Способ приготовления:

1. В просеянную муку всыпать соду.

2. Отдельно сметану смешать с сахаром, ванильной эссенцией, солью и яйцом.

3. Масло комнатной температуры взбить до посветления миксером.

4. В него влить яично-масляную массу, перемешать.

5. Муку объединить с жидкой массой, сначала перемешать ложкой, а затем собрать рукой в шар. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник.

6. Тем временем готовить начинку. К кисломолочному сыру добавить сахар, ванильную эссенцию, сметану, муку и белок, перемешать.

7. К оставшемуся желтку добавить 1 ч.л. молока, перемешать, накрыть пищевой пленкой и отставить.

8. Поверхность стола присыпать мукой, тесто достать из холодильника и начать раскатывать толщиной 6-7 мм.

7. Формой выжать круги (10 сантиметров в диаметре). На один край теста уложить начинку, а другим закрыть.

8. Переложить сочники на противень, застеленный пергаментом. Смазать их желтком и поставить в разогретую дуговку при температуре 200 градусов, выпекать 20 минут режим верх/низ.

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