Мягкие, нежные и рассыпчатые сочники: что приготовить ребенку на перекус
Сочники – сладкие пирожки из песочного теста, внутри которых сочная творожная начинка. Их очень вкусно есть в прикуску с чаем или какао. Такой десерт точно понравится детям.
Идея приготовления вкусных сочников для детей на перекус опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania sheremet) в Instagram. Готовятся изделия элементарно.
Ингредиенты:
- мука – 310 г
- сода – 1/2ч.л. или разрыхлитель 1ч.л.
- сметана 15-20% – 100г
- сахар – 100г
- ванильный сахар – 1 ч.л. или ванильная эссенция несколько капель
- соль – 1/3 ч.л.
- яйца – 1шт
- масло – 100г
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный творог 9% – 180г
- сахар – 30-50г
- сметана – 30г
- мука – 1ст.л.
- белок одного яйца
- ванильный сахар – 1ч.л.
- желток + 1ч.л. молока для смазывания сочников
Способ приготовления:
1. В просеянную муку всыпать соду.
2. Отдельно сметану смешать с сахаром, ванильной эссенцией, солью и яйцом.
3. Масло комнатной температуры взбить до посветления миксером.
4. В него влить яично-масляную массу, перемешать.
5. Муку объединить с жидкой массой, сначала перемешать ложкой, а затем собрать рукой в шар. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник.
6. Тем временем готовить начинку. К кисломолочному сыру добавить сахар, ванильную эссенцию, сметану, муку и белок, перемешать.
7. К оставшемуся желтку добавить 1 ч.л. молока, перемешать, накрыть пищевой пленкой и отставить.
8. Поверхность стола присыпать мукой, тесто достать из холодильника и начать раскатывать толщиной 6-7 мм.
7. Формой выжать круги (10 сантиметров в диаметре). На один край теста уложить начинку, а другим закрыть.
8. Переложить сочники на противень, застеленный пергаментом. Смазать их желтком и поставить в разогретую дуговку при температуре 200 градусов, выпекать 20 минут режим верх/низ.
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