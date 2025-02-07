Мягкое творожное печенье 'Розы': рецепт вкусной выпечки, которая понравится детям

Печенье – отличный вариант выпечки для семейного чаепития. Особенно изделия понравятся детям. Их даже можно приобщить к совместному приготовлению.

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Идея приготовления мягкого сырного печенья "Розы" для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Для теста обязательно используйте теплый кефир.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 200 г

яйца – 1 шт.

сахар – 80 г

ванильный аромат 2-3 капли

масло – 2 ст.л.

кефир – 100 мл.

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 300 г

Способ приготовления:

1. В кисломолочный сыр добавить яйцо, сахар, ванильный сахар или аромат, растительное масло и кефир комнатной температуры.

2. Все перемешать.

3. Если сыр сухой, взбить блендером.

4. Добавить муку+рыхлитель.

5. Замешать тесто.

6. Раскатать его тоненько, стаканом вырезать круглую форму.

7. Посыпать сверху сахар+корицу и сформовать печенье.

8. Переложить на противень, застеленный пергаментом.

9. Выпекать в предварительно разогретой до 175 градусов духовке 20-25 минут до румяности.

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