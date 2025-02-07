Мягкое творожное печенье "Розы": рецепт вкусной выпечки, которая понравится детям
Печенье – отличный вариант выпечки для семейного чаепития. Особенно изделия понравятся детям. Их даже можно приобщить к совместному приготовлению.
Идея приготовления мягкого сырного печенья "Розы" для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Для теста обязательно используйте теплый кефир.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 200 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 80 г
- ванильный аромат 2-3 капли
- масло – 2 ст.л.
- кефир – 100 мл.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 300 г
Способ приготовления:
1. В кисломолочный сыр добавить яйцо, сахар, ванильный сахар или аромат, растительное масло и кефир комнатной температуры.
2. Все перемешать.
3. Если сыр сухой, взбить блендером.
4. Добавить муку+рыхлитель.
5. Замешать тесто.
6. Раскатать его тоненько, стаканом вырезать круглую форму.
7. Посыпать сверху сахар+корицу и сформовать печенье.
8. Переложить на противень, застеленный пергаментом.
9. Выпекать в предварительно разогретой до 175 градусов духовке 20-25 минут до румяности.
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