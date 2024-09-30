Найпростіший рецепт сінабонів для дітей: вийде навіть у тих, хто не вміє готувати

Синабоны – это очень семейная выпечка, которая пахнет домом и уютом. Поэтому такие изделия очень любят дети. А если использовать следующую технологию, вы сможете сделать десерт очень быстро, даже если до этого не работали с тестом.

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Простым рецептом пышных синабонов для детей поделилась фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Можно подавать с какао, чаем или чашкой теплого молока.

Ингредиенты для опары:

теплое молоко – 300 мл.

живые дрожжи – 15 г

сахар – 2 ст.л.

мука – 150 г

Ингредиенты для теста:

яйца комнатной температуры – 2 шт.

сахар – 2 ст.л.

мука – 400-450 г

сливочное масло комнатной температуры – 80 г

Ингредиенты для начинки:

мягкое масло – 60 г

сахар – 80 г

корица – 1.ст.л.

какао – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сделать опару: в теплое молоко добавить дрожжи, сахар и муку.

2. Перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут в теплом месте.

3. Если через это время дрожжи начали бродить и опара поднялась – тогда все хорошо и можно продолжать.

4. Отдельно в миске смешать яйца и сахар.

5. Влить в опару, добавить оставшуюся муку и 80 грамм масла комнатной температуры.

6. Хорошо замешать и оставить тесто отдохнуть в теплом месте на час.

7. Раскатать тесто прямоугольником, смазать растопленным сливочным маслом.

8. Сахар, корицу и какао перемешать и посыпать поверх масла, свернуть в рулет и порезать на кусочки.

9. Выложить в форму на расстоянии 2 сантиметра. друг от друга и дать настояться еще 15-20 минут.

10. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20-30 минут.

11. Для заливки можно использовать сгущенку или взбить 100 граммов маскарпоне и 50 миллилитров сливок + 1 ст.л. сахара.

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