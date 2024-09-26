Названы 5 причин, почему детям следует есть руками

Когда ребенок начинает есть руками – многие родители просто смущаются. Такая привычка не очень соответствует правилам этикета. Но в случае с малышами – это даже очень хорошо.

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О 5 причинах, почему детям следует есть руками, рассказала детский нутрициолог Виктория Стельмах (Viktoriia Stelmakh) на экспертной странице по детскому прикорму prykorm ua.

Положительные эмоции

Для ребенка процесс еды – это удовольствие. Представьте: лицо в творожке, пальчики в еде, улыбка на лице. Он получает радость от процесса, формирующего положительное восприятие приема пищи, и со временем он становится для ребенка привычным.

Сенсорный опыт

Когда ребенок касается пищи, он изучает ее разные текстуры, запахи и формы. Взаимодействие с разнообразными продуктами расширяет опыт и помогает мозгу обрабатывать новую информацию, что способствует гармоничному развитию.

Развитие навыков самостоятельности

Когда ребенок ест руками, он учится координировать движения, держать предметы и постепенно управлять своим телом. Это формирует важные навыки, которые пригодятся для дальнейшего самостоятельного питания и развития мелкой моторики.

Чувство равенства

Когда ребенок ест вместе с семьей за столом он чувствует свою принадлежность к семье. Совместное питание помогает ему развивать доверие к пище и мотивирует активно участвовать в процессе.

Предотвращение сенсорной гиперчувствительности

Если у ребенка нет возможности касаться и взаимодействовать с пищей, со временем, он может стать слишком чувствительным к новым текстурам. Свобода в контакте с пищей помогает избежать этого, формируя здоровое восприятие новых ощущений. Психологи называют детские пальчики окошечками к мозгу, ведь через прикосновение малышей учится познавать мир.

Не бойтесь беспорядка. Дайте детям возможность свободно взаимодействовать с едой – это инвестиция в их гармоничное развитие и здоровое отношение к еде на всю жизнь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как научить ребенка есть здоровую и сбалансированную пищу.