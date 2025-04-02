'Не давайте детям и не ешьте сами!' Назван ингредиент, которого следует бояться в составе продуктов

Родители всегда стремятся дать своим детям самое лучшее, особенно когда речь идет о питании. Однако современная пищевая промышленность предлагает множество продуктов, которые могут быть опасными для малышей.

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О продуктах, которые являются одними из самых вредных для детей и взрослых, рассказала нутрициолог Нина Дубровская (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Такая пища является частью рициона большинства людей.

Один из самых вредных ингредиентов – промышленные трансжиры. Они часто скрыты в привычных продуктах, которые любят дети, таких как выпечка, сладости или чипсы.

Что такое трансжиры и почему их следует избегать

Жиры необходимы организму для нормального функционирования, но важно различать полезные и вредные. Промышленные трансжиры – это вид жиров, образующихся в результате частичной гидрогенизации жидких растительных масел. В этом процессе жидкий жир превращается в твердое вещество, позволяющее увеличить срок годности продуктов.

В каких продуктах могут содержаться трансжиры

Большинство людей даже не подозревают, что каждый день употребляют продукты, содержащие трансжиры. Они могут прятаться в:

Выпечке (печенье, вафли, круассаны, слоеное тесто).

Кондитерских изделиях (конфеты, глазированные продукты, кремы).

Полуфабрикатах (замороженные блюда, фастфуд).

Колбасных изделиях.

Чипсах, сухариках, попкорне.

Фритюрных блюдах (пончики, картофель фри, нагетсы).

Спредах, маргарине и кулинарных жирах.

Чтобы избежать трансжиров, внимательно читайте состав на упаковке. Чаще они указаны как "частично гидрогенизированное масло", "маргарин" или "кулинарный жир".

Чем опасны трансжиры

Регулярное употребление трансжиров увеличивает уровень "плохого" холестерина, способствует развитию воспалительных процессов, приводит к ожирению и нарушению обмена веществ.

Как регулируется использование трансжиров

Эксперт отмечает, что в Украине уже принят закон, ограничивающий содержание промышленных трансжиров в продуктах. Однако на сегодняшний день отсутствуют штрафные санкции, а закон вступит в силу только 7 ноября 2025 года. Между тем, некоторые страны, такие как Дания, Литва, Польша и Саудовская Аравия, уже успешно заменили трансжиры безопасными альтернативами.

Как избежать трансжиров в рационе

1. Выбирайте натуральные продукты с минимальной обработкой.

2. Внимательно читайте состав на упаковке, избегая частично гидрогенизированных жиров.

3. Готовьте дома, используя натуральные масла, такие как оливковое или сливочное масло.

4. Избегайте фаст-фуда и полуфабрикатов.

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