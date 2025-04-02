"Не давайте детям и не ешьте сами!" Назван ингредиент, которого следует бояться в составе продуктов

Екатерина Ягович
Моя столовая
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'Не давайте детям и не ешьте сами!' Назван ингредиент, которого следует бояться в составе продуктов

Родители всегда стремятся дать своим детям самое лучшее, особенно когда речь идет о питании. Однако современная пищевая промышленность предлагает множество продуктов, которые могут быть опасными для малышей.

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О продуктах, которые являются одними из самых вредных для детей и взрослых, рассказала нутрициолог Нина Дубровская (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Такая пища является частью рициона большинства людей.

"Не давайте детям и не ешьте сами!" Назван ингредиент, которого следует бояться в составе продуктов

Один из самых вредных ингредиентов – промышленные трансжиры. Они часто скрыты в привычных продуктах, которые любят дети, таких как выпечка, сладости или чипсы.

Что такое трансжиры и почему их следует избегать

"Не давайте детям и не ешьте сами!" Назван ингредиент, которого следует бояться в составе продуктов

Жиры необходимы организму для нормального функционирования, но важно различать полезные и вредные. Промышленные трансжиры – это вид жиров, образующихся в результате частичной гидрогенизации жидких растительных масел. В этом процессе жидкий жир превращается в твердое вещество, позволяющее увеличить срок годности продуктов.

В каких продуктах могут содержаться трансжиры

"Не давайте детям и не ешьте сами!" Назван ингредиент, которого следует бояться в составе продуктов

Большинство людей даже не подозревают, что каждый день употребляют продукты, содержащие трансжиры. Они могут прятаться в:

  • Выпечке (печенье, вафли, круассаны, слоеное тесто).
  • Кондитерских изделиях (конфеты, глазированные продукты, кремы).
  • Полуфабрикатах (замороженные блюда, фастфуд).
  • Колбасных изделиях.
  • Чипсах, сухариках, попкорне.
  • Фритюрных блюдах (пончики, картофель фри, нагетсы).
  • Спредах, маргарине и кулинарных жирах.

Чтобы избежать трансжиров, внимательно читайте состав на упаковке. Чаще они указаны как "частично гидрогенизированное масло", "маргарин" или "кулинарный жир".

Чем опасны трансжиры

"Не давайте детям и не ешьте сами!" Назван ингредиент, которого следует бояться в составе продуктов

Регулярное употребление трансжиров увеличивает уровень "плохого" холестерина, способствует развитию воспалительных процессов, приводит к ожирению и нарушению обмена веществ.

Как регулируется использование трансжиров

Эксперт отмечает, что в Украине уже принят закон, ограничивающий содержание промышленных трансжиров в продуктах. Однако на сегодняшний день отсутствуют штрафные санкции, а закон вступит в силу только 7 ноября 2025 года. Между тем, некоторые страны, такие как Дания, Литва, Польша и Саудовская Аравия, уже успешно заменили трансжиры безопасными альтернативами.

Как избежать трансжиров в рационе

"Не давайте детям и не ешьте сами!" Назван ингредиент, которого следует бояться в составе продуктов

1. Выбирайте натуральные продукты с минимальной обработкой.

2. Внимательно читайте состав на упаковке, избегая частично гидрогенизированных жиров.

3. Готовьте дома, используя натуральные масла, такие как оливковое или сливочное масло.

4. Избегайте фаст-фуда и полуфабрикатов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что точно не помогает, если ребенок не хочет есть определенные продукты.

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