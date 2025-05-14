Не говорите это ребенку за столом: фразы, которые вредят аппетиту

Воспитание здоровых пищевых привычек у детей – задача, требующая особого внимания и деликатности. Часто родители, желая лучшего, используют фразы, которые могут иметь обратный эффект. Такие высказывания не только снижают аппетит ребенка, но и формируют негативное отношение к еде.

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О том, что не стоит говорить ребенку за столом, рассказала семейный врач Татьяна Рыбка (dr.rybka) на своей странице в Instagram. Понимание того, какие слова следует избегать за столом, поможет создать позитивную атмосферу во время приема пищи и будет способствовать развитию здоровых пищевых привычек у малышей.

Во время приема пищи важно не только то, что мы подаем на стол, но и то, что говорим. Некоторые фразы, хоть и произносятся с лучшими намерениями, могут негативно повлиять на аппетит ребенка и его отношение к еде. Вот несколько примеров таких высказываний:

1. "Ешь, а то не вырастешь"

Эта фраза заставляет ребенка воспринимать еду как обязанность, а не как удовольствие. Он начинает есть "для результата", теряя связь с собственными ощущениями голода и сытости.Моя Школа - сайт №1 для школьников

2. "Съешь все, потому что я старалась"

Такое высказывание вызывает чувство вины и заставляет ребенка есть не потому, что он голоден, а чтобы не обидеть родителей. Это может привести к перееданию и формированию нездоровых пищевых привычек.

3. "Смотри, как братик ест" или "Маша уже съела"

Сравнение с другими детьми создает атмосферу соревнования и стресса. Ребенок может потерять интерес к еде и начать чувствовать неуверенность в себе.

4. "Ешь, потому что будет болеть голова" или "Заберут в больницу"

Запугивание не стимулирует аппетит, а наоборот - вызывает тревогу и негативные ассоциации с едой. Это может привести к отказу от еды или развитию пищевых расстройств.

5. "Молодец, съел все до последней крошки"

Хотя похвала важна, она не должна быть связана с количеством съеденного. Такое поощрение может научить ребенка игнорировать сигналы сытости и переедать.

Что лучше сказать вместо этого

Вместо вышеупомянутых фраз, стоит использовать высказывания, которые поддерживают позитивное отношение к еде и способствуют развитию здоровых пищевых привычек:

"Прислушайся к своему животику"

"Как тебе нравится?"

"Ты можешь остановиться, когда наелся"

"Твой выбор – съесть еще или нет"

Такие фразы помогают ребенку лучше понимать свои ощущения голода и сытости, формируют позитивное отношение к еде и способствуют развитию самостоятельности в принятии решений по питанию.

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