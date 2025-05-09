Как правильно формировать перекусы для детей: шпаргалка родителям

Перекусы – это не просто "перехватить что-то на ходу", а важная часть рациона ребенка. Именно благодаря им можно дополнить питание полезными веществами и поддержать энергию в течение дня. Но если неправильно организовать перекусы, ребенок начнет отказываться от полноценных приемов пищи.

Видео дня

О том, как правильно формировать детские перекусы, рассказала нутрициолог Мария Брылковская (mariya brylkovska) в Instagram. Родителям стоит знать простые правила, которые помогут избежать ошибок.

Правильный перекус – это сочетание нескольких групп продуктов, а не один батончик или пюре. Рекомендуется включать 2-3 компонента из категорий: белки, жиры, углеводы и клетчатка. Основной акцент стоит делать на углеводах и клетчатке, ведь они дают длительное ощущение сытости и поддерживают активность малыша.

Самая частая ошибка - давать ребенку только фруктовое пюре, пастилу или сладкое печенье

Это может быстро поднять уровень сахара в крови, но уже через час ребенок снова проголодается. Кроме того, такие "пустые" перекусы не содержат достаточно белка и жиров, поэтому не обеспечивают надлежащего питания. Как результат – плохой аппетит во время обеда или ужина.

Относительно возраста, перекусы следует вводить постепенно, ориентируясь на ритм и потребности ребенка

До 12 месяцев основным источником энергии остается грудное или искусственное молоко. Но уже ближе к году большинство детей нуждаются в еде каждые 2-3 часа. Это естественный переход к режиму, в котором между основными приемами появляются небольшие, но питательные перекусы.

По мере роста организм ребенка меняется, и уже с трех лет некоторые дети могут обходиться без дополнительных приемов пищи между завтраком, обедом и ужином. Это нормально. Главное – следить, чтобы основные блюда были полноценными и сытными.

Пример сбалансированного перекуса

пшеничный хлебец + вареное яйцо + ломтик яблока

натуральный йогурт + банан

творог + сухофрукты + немного орехов (по возрасту)

домашнее овсяное печенье + кусочек сыра

Перекусы должны быть удобными, вкусными и разнообразными. Если ребенок привыкает к здоровым вариантам с детства, в дальнейшем он охотно будет выбирать полезные продукты самостоятельно.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, нужно ли ребенку есть суп