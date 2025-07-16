Не ''заливайте'' ребенка соками и компотами в жару: эксперт рассказала причину

В жару хочется, чтобы ребенок пил больше. Родители часто предлагают сок или компот, думая, что это вкусно и полезно. Но такие напитки не всегда хорошо влияют на детский организм в жаркое время. Есть несколько причин, почему лучше быть с ними осторожнее.

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О том, почему стоит ограничить ребенка в употреблении компотов и соков летом, рассказала врач Мария Гулий (dr.guliy) на своей странице в Instagram.

Соки и компоты содержат много сахара. Даже если они домашние, это все равно сладкая жидкость. Такой напиток не утоляет жажду, а наоборот после него хочется пить еще больше. В жару организму тяжелее справляться с нагрузкой, а сладкое только усложняет работу пищеварения.

Кроме того, компоты летом быстро бродят, особенно если их оставлять при комнатной температуре. Из-за этого могут возникнуть проблемы с желудком. Постоянное употребление сладкого также формирует у ребенка привычку к подслащенным напиткам и снижает аппетит.

Лучшее, что можно дать ребенку в жару – это обычная чистая вода

Она действительно помогает почувствовать облегчение и не нагружает организм. Если ребенок неохотно пьет воду, попробуйте сделать ее более интересной: дайте бутылку с рисунком, используйте трубочку, добавьте кусочек лимона или несколько ягод. Можно и разбавить компот водой, в пропорции примерно одна часть компота на три или даже пять частей воды.

Порой самое простое решение и является самым лучшим. Привычка пить воду с детства – это хорошая основа для здорового будущего.

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