Обязательно ли ребенку есть суп: ответ эксперта

Во многих семьях суп – обязательное блюдо на обед. Особенно когда речь идет о детском питании. Взрослые из поколения в поколение повторяют: "Что-то жидкое должно быть каждый день". Но действительно ли ребенку нужно есть суп? И что на это говорят современные специалисты по питанию?

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О том, действительно ли ежедневно нужно давать ребенку суп, рассказала педиатр Анна Михайлевская (doc.annapediatr) в Instagram. Эксперт объяснила, что является самым важным в питании малышей.

Обязательного требования к употреблению супа в детском рационе нет. Это не единственный способ обеспечить ребенка питательными веществами. Ключевое – не наличие именно супа в меню, а общий состав питания: есть ли в нем овощи, белки, полезные жиры, клетчатка и достаточно жидкости.

Если ребенок любит суп – это замечательно. Горячие первые блюда могут быть хорошим способом дать организму больше жидкости и овощей. Например, густой овощной суп с бобовыми, мясом или рыбой. Но если ребенок не ест супы, заставлять его не нужно. Не стоит делать из этого ежедневное обязательство или источник стресса.

Экспртка советует, что нужно обращать внимание на другое: получает ли ребенок питательные вещества из разных источников. Вареное мясо, тушеные овощи, каша, свежая вода – это полноценное питание, которое не уступает супу по пользе. Суп – это лишь форма подачи, а не гарантия правильного питания.

Часто бывает сложно объяснить старшему поколению (бабушкам и дедушкам), почему ребенок не ест первое. В таких случаях можно выбрать мягкий, спокойный подход. Например, сказать: "Как захочет – сварим вместе. Но пока ест по-другому, и это тоже хорошо". Самое важное – принятие и уважение к потребностям ребенка.

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