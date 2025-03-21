Нежное куриное суфле для детей: готовится без капли масла.

Из диетического куриного филе можно приготовить воздушное суфле. Для такого блюда вам не понадобится растительное масло, поэтому все будет максимально полезно. Суфле особенно понравится детям.

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Идея приготовления диетического куриного суфле для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Ингредиенты:

куриное филе – 350 г

кабачок – 100г

брокколи - 80г

морковь – одна небольшая

яйцо - 1шт

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты сложить в чашу блендера.

2. Все измельчить.

3. Разложить массу по формам.

4. Готовим на пару примерно 30 минут, или выпекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

5. Также можно сделать заготовку и заморозить – это очень удобно и экономит время.

6. Обратите внимание, что яйцо – это аллерген, поэтому нужно вводить его по возрасту ребенка.

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