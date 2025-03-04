Нежное сырное суфле на перекус для ребенка: рецепт питательного блюда за 20 минут

Суфле – довольно питательное блюдо, но при этом легкое. Для детей – именно то, что нужно. Жарить ничего не придется, потому что все запекается в духовке.

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Идея приготовления нежного сырного суфле для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Такое блюдо станет отличным вариантом перекуса.

Ингредиенты на 2 кекса:

твердый сыр – 50 г

сметана – 1 ст.л.

мука – 1 ст.л.

яйца – 1 шт.

соль

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на терке.

2. Добавить желток, сметану и муку. Перемешать.

3. Белок одного яйца и щепотку соли взбить до пиков.

4. Белки добавить в творожную смесь. Осторожно перемешать.

5. Разложить по формочкам.

6. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180-200 градусов.

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