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Нежное сырное суфле на перекус для ребенка: рецепт питательного блюда за 20 минут
Суфле – довольно питательное блюдо, но при этом легкое. Для детей – именно то, что нужно. Жарить ничего не придется, потому что все запекается в духовке.
Идея приготовления нежного сырного суфле для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Такое блюдо станет отличным вариантом перекуса.
Ингредиенты на 2 кекса:
- твердый сыр – 50 г
- сметана – 1 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- яйца – 1 шт.
- соль
Способ приготовления:
1. Сыр натереть на терке.
2. Добавить желток, сметану и муку. Перемешать.
3. Белок одного яйца и щепотку соли взбить до пиков.
4. Белки добавить в творожную смесь. Осторожно перемешать.
5. Разложить по формочкам.
6. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180-200 градусов.
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