Нежный и ароматный тыквенный манник: детям понравится яркий цвет

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Нежный и ароматный тыквенный манник: детям понравится яркий цвет

Тыква – настоящий осенний суперфуд. Такой плод можно отлично использовать для приготовления десертов детям. К примеру, для пышного и очень нежного манника к чаю.

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Идея приготовления нежного тыквенного манника для детей опубликована на кулинарной странице Вкусные рецепты в Facebook. Тыкву для такого блюда нужно просто натереть.

Нежный и ароматный тыквенный манник: детям понравится яркий цвет

Ингредиенты:

  • манка – 250 г
  • кефир – 1 стакан
  • сахар – 175 г
  • ваниль – по вкусу
  • яйца – 2 шт.
  • тертая тыква – 1 стакан
  • мука – 1 стакан
  • масло – 50 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • сода – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Нежный и ароматный тыквенный манник: детям понравится яркий цвет

1. Залить манку кефиром и дать постоять 20 минут.

2. Натереть тыкву, в миске взбить яйца с сахаром, щепоткой соли и ванилью до пышности.

Нежный и ароматный тыквенный манник: детям понравится яркий цвет

3. Добавить в яичную массу манку с кефиром, масло, а затем просеянную муку, тыкву, соду и разрыхлитель.

4. Все хорошо перемешать лопаткой.

Нежный и ароматный тыквенный манник: детям понравится яркий цвет

5. Вылить тесто в форму.

6. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности (проверить деревянной шпажкой).

Нежный и ароматный тыквенный манник: детям понравится яркий цвет

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