Нежный и ароматный тыквенный манник: детям понравится яркий цвет

Тыква – настоящий осенний суперфуд. Такой плод можно отлично использовать для приготовления десертов детям. К примеру, для пышного и очень нежного манника к чаю.

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Идея приготовления нежного тыквенного манника для детей опубликована на кулинарной странице Вкусные рецепты в Facebook. Тыкву для такого блюда нужно просто натереть.

Ингредиенты:

манка – 250 г

кефир – 1 стакан

сахар – 175 г

ваниль – по вкусу

яйца – 2 шт.

тертая тыква – 1 стакан

мука – 1 стакан

масло – 50 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сода – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Залить манку кефиром и дать постоять 20 минут.

2. Натереть тыкву, в миске взбить яйца с сахаром, щепоткой соли и ванилью до пышности.

3. Добавить в яичную массу манку с кефиром, масло, а затем просеянную муку, тыкву, соду и разрыхлитель.

4. Все хорошо перемешать лопаткой.

5. Вылить тесто в форму.

6. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности (проверить деревянной шпажкой).

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