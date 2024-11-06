Нежный и ароматный тыквенный манник: детям понравится яркий цвет
Тыква – настоящий осенний суперфуд. Такой плод можно отлично использовать для приготовления десертов детям. К примеру, для пышного и очень нежного манника к чаю.
Идея приготовления нежного тыквенного манника для детей опубликована на кулинарной странице Вкусные рецепты в Facebook. Тыкву для такого блюда нужно просто натереть.
Ингредиенты:
- манка – 250 г
- кефир – 1 стакан
- сахар – 175 г
- ваниль – по вкусу
- яйца – 2 шт.
- тертая тыква – 1 стакан
- мука – 1 стакан
- масло – 50 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сода – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Залить манку кефиром и дать постоять 20 минут.
2. Натереть тыкву, в миске взбить яйца с сахаром, щепоткой соли и ванилью до пышности.
3. Добавить в яичную массу манку с кефиром, масло, а затем просеянную муку, тыкву, соду и разрыхлитель.
4. Все хорошо перемешать лопаткой.
5. Вылить тесто в форму.
6. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности (проверить деревянной шпажкой).
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