Никогда не кормите этим детей: эксперт назвала самый вредный завтрак
Хотя готовится такой завтрак максимум 5 минут, и все дети его очень любят, но полезным такое блюдо назвать сложно. Его, скорее, можно отнести к разряду вредных.
О том, какое именно это блюдо и почему его нельзя давать детям рассказала детский нутрициолог Анна Бойко (kidsdietolog) в Instagram. Также эксперт поделилась полезной альтернативой.
Речь идет о быстрых сухих завтраках – разнообразных шариках и фигурках. Их чаще всего просто заливают молоком.
Когда ребенок ест сухие завтраки с молоком, он недополучает очень важных "кирпичиков": белка, качественного жира, клетчатки.
Вместо сухих завтраков эксперт советует приготовить полезные овощные вафли
Ингредиенты:
- морковь – 300 г
- яйца – 2 шт.
- масло гхи – 40 г
- пшеничная кукурузная мука – 100 г (количество регулируют до консистенции густого теста)
- сода – 1/4 ч.л.
- яблочный уксус – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Морковь мелко натереть.
2. Масло гхи растопить на маленьком огне и охладить.
3. Смешать морковь, яйца, масло, муку, корицу и гашеную соду.
4. Выпекать в вафельнице или в виде оладий на сковороде.
5. Подавать с ягодным соусом.
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