Никогда не кормите этим детей: эксперт назвала самый вредный завтрак

Хотя готовится такой завтрак максимум 5 минут, и все дети его очень любят, но полезным такое блюдо назвать сложно. Его, скорее, можно отнести к разряду вредных.

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О том, какое именно это блюдо и почему его нельзя давать детям рассказала детский нутрициолог Анна Бойко (kidsdietolog) в Instagram. Также эксперт поделилась полезной альтернативой.

Речь идет о быстрых сухих завтраках – разнообразных шариках и фигурках. Их чаще всего просто заливают молоком.

Когда ребенок ест сухие завтраки с молоком, он недополучает очень важных "кирпичиков": белка, качественного жира, клетчатки.

Вместо сухих завтраков эксперт советует приготовить полезные овощные вафли

Ингредиенты:

морковь – 300 г

яйца – 2 шт.

масло гхи – 40 г

пшеничная кукурузная мука – 100 г (количество регулируют до консистенции густого теста)

сода – 1/4 ч.л.

яблочный уксус – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Морковь мелко натереть.

2. Масло гхи растопить на маленьком огне и охладить.

3. Смешать морковь, яйца, масло, муку, корицу и гашеную соду.

4. Выпекать в вафельнице или в виде оладий на сковороде.

5. Подавать с ягодным соусом.

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