Нужно ли давать ребенку перекус в школу, если там есть столовая: объясняет нутрициолог

Когда речь идет о питании ребенка в школе, у родителей всегда возникает много вопросов. Например, стоит ли рассчитывать на буфет или возможно лучше дать перекус с собой. Какой должна быть еда, чтобы ребенок не был голоден.

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На все эти вопросы ответила нутрициолог Наталья Козак (good.food.plan) на своей странице в Instagram. Эксперт замечает, что в первую очередь нужно обращать внимание в пользу пищи.

Перекусы из буфета не всегда хорошая идея, поскольку у них часто есть избыток соли, сахара, жиров и они точно полностью не обеспечивают детей необходимыми питательными веществами.

Здоровый перекус поддерживает уровень энергии, улучшает концентрацию на уроках и предотвращает переедание. Он обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, помогает формировать здоровые пищевые привычки и способствует стабильному настроению и эмоциональному здоровью.

В соответствии с режимом и активностью у ребенка может быть 1-3 перекуса.

Помните о безопасности детских перекусов. Они должны хорошо храниться, не течь, и чтобы их было удобно есть даже руками. С транспортировкой не должно быть никаких проблем.

Что положить школьнику в обед бокс?

Желательно, чтобы 85% было качественных, натуральных продуктов для энергии, здоровья, а 15% можно заменить вкусностями для удовольствия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как оформить обед в школу для детей в ланчбоксе.