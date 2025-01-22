Очень нежная творожная запеканка с хурмой: полезный десерт для малышей

Сырная запеканка – сытное и полезное блюдо, которое очень любят детки. Она может быть просто десертом или полноценным завтраком. Главное – выбирать правильные ингредиенты, чтобы не делать тесто слишком мучным и переслащенным.

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Идея приготовления нежной творожной запеканки с хурмой для детей опубликована на странице эксперта по здоровому питанию Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Текстура выходит очень воздушная.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 200 г

куриное яйцо – 1 шт.

греческий йогурт – 2-3 ст.ложки

мука (рисовая, можно пшеничная) – 1 ст.л.

хурма шарон – 1/2 средней

Способ приготовления:

1. Соединить сыр, яйцо, греческий йогурт (2 ст.л., если консистенция слишком густая, добавить еще 1 ст.л.), муку.

2. Взбить в чаше блендера до однородной консистенции без комочков.

3. Хурму порезать кубиками либо как вам нравится.

4. Смазать формочки для выпечки кокосовым маслом или маслом гхи.

5. Выложить первый творожный слой, затем хурму, снова творожный слой.

6. Украсить хурмой, миндальными хлопьями по вашему вкусу.

7. Выпекать в предварительно разогретой дузовке при температуре 180 градусов 25 минут.

8. Дать остыть.

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