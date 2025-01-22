Очень нежная творожная запеканка с хурмой: полезный десерт для малышей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Очень нежная творожная запеканка с хурмой: полезный десерт для малышей

Сырная запеканка – сытное и полезное блюдо, которое очень любят детки. Она может быть просто десертом или полноценным завтраком. Главное – выбирать правильные ингредиенты, чтобы не делать тесто слишком мучным и переслащенным.

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Идея приготовления нежной творожной запеканки с хурмой для детей опубликована на странице эксперта по здоровому питанию Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Текстура выходит очень воздушная.

Очень нежная творожная запеканка с хурмой: полезный десерт для малышей

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 200 г
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • греческий йогурт – 2-3 ст.ложки
  • мука (рисовая, можно пшеничная) – 1 ст.л.
  • хурма шарон – 1/2 средней

Способ приготовления:

Очень нежная творожная запеканка с хурмой: полезный десерт для малышей

1. Соединить сыр, яйцо, греческий йогурт (2 ст.л., если консистенция слишком густая, добавить еще 1 ст.л.), муку.

2. Взбить в чаше блендера до однородной консистенции без комочков.

Очень нежная творожная запеканка с хурмой: полезный десерт для малышей

3. Хурму порезать кубиками либо как вам нравится.

4. Смазать формочки для выпечки кокосовым маслом или маслом гхи.

Очень нежная творожная запеканка с хурмой: полезный десерт для малышей

5. Выложить первый творожный слой, затем хурму, снова творожный слой.

Очень нежная творожная запеканка с хурмой: полезный десерт для малышей

6. Украсить хурмой, миндальными хлопьями по вашему вкусу.

Очень нежная творожная запеканка с хурмой: полезный десерт для малышей

7. Выпекать в предварительно разогретой дузовке при температуре 180 градусов 25 минут.

Очень нежная творожная запеканка с хурмой: полезный десерт для малышей

8. Дать остыть.

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