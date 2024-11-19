'Огурцы магазинные с нитратами, полезнее дать сушку пососать!' Эксперт развеяла миф об употреблении детьми овощей зимой

Зимний период предлагает большой выбор овощей и фруктов, доступных как сезонно, так и благодаря импорту. Но когда речь идет о питании детей, многие родители опасаются предлагать овощи, выращенные за границей и привезенные.

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О том, стоит ли избегать магазинных огурцов из-за нитратов, рассказала педиатр Юлия Сербан (dr.yuliia.ped) в Instagram. Она отмечает, что овощи, даже внесезонные, могут быть безопасными и полезными, если их правильно выбирать и употреблять.

Источник нитратов в продуктах – это естественные процессы в почве или использование азотных удобрений. Нитраты сами по себе не вредные, но их избыток может превращаться в нитриты – соединения, которые действительно могут нанести вред организму.

Эксперт отмечает: "Маловероятно, что нитраты в овощах могут повредить здоровью ребенка. Польза от употребления овощей и фруктов превышает риски".

Рекомендации по формированию здорового рациона детей зимой

Предлагайте разнообразие. Добавьте в меню как сезонные, так и внесезонные продукты.

Соблюдайте принципы здоровой тарелки. Добавляйте овощи в каждый прием пищи.

Доверяйте проверенной информации. Мифы о "вредности" внесезонных овощей часто не имеют научной основы.

Почему не стоит ограничивать детей только сушеными фруктами

Сушеные продукты полезные, но они не заменят свежие овощи и фрукты, которые содержат влагу и большой спектр питательных веществ.

Эксперт добавляет, что зимний выбор овощей и фруктов – это возможность разнообразить рацион. Выбирайте качественные продукты, тщательно их мойте и смело включайте в рацион ребенка. Это гарантирует как пользу для здоровья, так и формирование правильных пищевых привычек.

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