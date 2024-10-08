Оладьи с соленой начинкой: идеально подойдут для перекуса ребенку

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Оладьи с соленой начинкой: идеально подойдут для перекуса ребенку

Если быстро нужно приготовить сытный перекус для ребенка, замечательной идеей на этот случай будут оладьи. Их можно сделать солеными. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов для начинки: мясо курицы и немного овощей.

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Идея приготовления ленивых оладий с соленой начинкой для детей опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Тесто элементарное.

Оладьи с соленой начинкой: идеально подойдут для перекуса ребенку

Ингредиенты:

  • кефир – 270 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 230-250 г
  • соль
  • сода – 1 ч.л. (не полная)

Ингредиенты для начинки:

  • зеленый лук
  • перец болгарский – 1 шт.
  • курица копченая – 150 г

Способ приготовления:

Оладьи с соленой начинкой: идеально подойдут для перекуса ребенку

1. Муку смешать с содой и солью.

2. Добавить кефир – он обязательно должен быть комнатной температуры.

Оладьи с соленой начинкой: идеально подойдут для перекуса ребенку

3. Добавить яйцо и перемешать.

4. Тесто должно быть густое, как на оладьи и лениво спадать с ложки.

Оладьи с соленой начинкой: идеально подойдут для перекуса ребенку

5. Далее добавить начинку.

6. Жарить на сковороде с растительным маслом на маленьком огне с двух сторон.

Оладьи с соленой начинкой: идеально подойдут для перекуса ребенку

7. Начинка может быть разная: ветчина, жареные грибы, твердый сыр, жареная капуста, отварное яйцо, зелень и т.д.

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