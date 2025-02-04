Опасные ли нитраты в продуктах для ребенка: объясняет эксперт

Многие родители волнуются, безопасно ли давать детям овощи, фрукты и обработанное мясо из-за содержания нитратов. Эти соединения, естественно, содержатся в почве и воде, а также используются в сельском хозяйстве как удобрения. Считается, что чрезмерное количество нитратов может быть вредным, однако важно понимать, в каких продуктах их больше и как их потреблять безопасно.

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О том, опасные ли нитраты, рассказал детский нутрициолог Мария Брилковская (mariya brylkovska) на своей странице в Instagram. Эксперт объясняет, чем нитраты отличаются в различных видах пищи и как их количество меняется при приготовлении.

В каких продуктах больше нитратов

Овощи и зелень

Корнеплоды (свекла, картофель, морковь, сельдерей) и темно-зеленые листовые овощи (шпинат, капуста, петрушка, салат ромен) накапливают больше нитратов из-за их природного содержания в почве. Однако эти продукты содержат также витамин С и антиоксиданты, которые уменьшают образование потенциально вредных соединений в организме.

Обработанное мясо

Нитраты и нитриты используются для сохранения цвета, улучшения вкуса и предотвращения развития бактерий в колбасах, сосисках, ветчине и других мясных продуктах. Они отражаются на упаковке как E249, E250, E251, E252. Чрезмерное потребление таких продуктов нежелательно, поэтому их следует ограничить до 1 раза в неделю.

Фрукты

Уровень нитратов в этих продуктах обычно невелик. Зимой следует выбирать сезонные импортные ягоды и овощи или органическую продукцию, где содержание нитратов контролируется.

Действительно ли нитраты опасные

В небольших количествах нитраты не представляют угрозы, ведь организм превращает его в полезные вещества. Дневная норма нитратов для малыша составляет 3,7 мг на каждый килограмм массы тела.

К примеру, ребенок весом 14 кг может потреблять до 51,8 мг нитратов в день. Чтобы превысить эту норму, нужно съесть большой объем продуктов, которые в реальной жизни встречаются редко.

Как уменьшить количество нитратов в продуктах

Варка и тушение снижают содержание нитратов, тогда как жарка – почти не влияет. Вымачивание овощей в воде в течение 30 минут также помогает снизить их концентрацию. Очистка кожицы и удаление сердцевины в таких овощах, как морковь, свекла или картофель, уменьшает количество нитратов, поскольку они накапливаются преимущественно во внешних слоях. Ограниченное потребление обработанного мяса и выбор натуральных альтернатив (например, домашней курицы вместо колбасы).

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