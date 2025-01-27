Орешки со сгущенкой для детей: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Орешки со сгущенкой для детей: как приготовить в домашних условиях

Орешки со сгущенкой – один из любимых десертов для детей и взрослых. Готовится такая вкуснятина в специальном девайсе, который называется орешница. Именно благодаря ей половинки из теста для начинки получаются идеальной формы.

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Идея приготовления домашних орешков со сгущенкой для детей опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Внутрь половинок можно положить любой любимый орех.

Орешки со сгущенкой для детей: как приготовить в домашних условиях

Ингредиенты на 30-32 орешка:

  • мука – 240 г
  • сахарная пудра – 50 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сливочное масло – 125 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

  • сгущенка – 400 г
  • орешки любые

Способ приготовления:

Орешки со сгущенкой для детей: как приготовить в домашних условиях

1. К мягкому сливочному маслу добавить сахарную пудру и желток.

2. Белок отдельно взбить миксером с щепоткой соли до острых пиков.

Орешки со сгущенкой для детей: как приготовить в домашних условиях

3. Порциями ввести белок в тесто и просеять муку с разрыхлителем и замешать мягкое и приятное в работе тесто.

Орешки со сгущенкой для детей: как приготовить в домашних условиях

4. Оторвать от теста маленькие кусочки по 5 или 6 г и сформировать шарики (вес теста зависит от вашей орешницы).

Орешки со сгущенкой для детей: как приготовить в домашних условиях

5. Орешницу смазать растительным маслом и хорошо разогреть.

Орешки со сгущенкой для детей: как приготовить в домашних условиях

6. Выложить кусочки теста, закрыть орех и поставить на огонь. Готовим орешки по 2,5-3 минуты с каждой стороны. Достаем орешки и съедаем лишнее.

Орешки со сгущенкой для детей: как приготовить в домашних условиях

5. Наполнить орешки начинкой из вареной сгущенки и внутрь положить орешек.

Орешки со сгущенкой для детей: как приготовить в домашних условиях

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