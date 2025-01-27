Оригинальный рецепт блинчиков мишек: как приготовить интересный десерт для детей

Начните день с улыбки, приготовьте блины в форме милых мишек. Этот рецепт станет настоящим открытием для родителей, желающих порадовать детей чем-то интересным и вкусным. Легкие, воздушные и сладкие блины с Нутеллой – идеальный вариант для семейного завтрака или десерта.

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Идея приготовления блинов в виде мишек для детей опубликована на странице фудблогера с ником the sugarcube в Instagram. Готовить их просто и весело, а результат непременно порадует всех за столом.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 30 г

масло – 1 ч.л

молоко – 160 мл.

мука – 140 г

разрыхлитель – 8 г

соль – щепотка

нутелла – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске слегка взбейте яйцо с сахаром.

2. Добавьте молоко и масло тонкой струйкой, продолжая перемешивать.

3. Просейте муку вместе с разрыхлителем, добавьте к жидкой смеси, а также щепотку соли.

4. Перемешивайте тесто венчиком, пока оно не станет однородным и гладким, без комочков.

5. Разогрейте антипригарную сковороду и готовьте блины в форме мишек.

6. Для этого используйте специальные формочки или создавайте их самостоятельно, выкладывая тесто порциями для головы и проушин.

7. После приготовления украсьте блины нутеллой, создавая глаза, носик и улыбку мишки.

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