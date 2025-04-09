Пасхальное меню для детей: топ-5 блюд, которые точно понравятся малышам

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Пасхальное меню для детей: топ-5 блюд, которые точно понравятся малышам

К Пасхе каждая хозяйка хочет, чтобы меню было максимально разнообразным, сытным и понравилось всей семье. При этом, чтобы приготовление не занимало много времени. Сложнее всего в такой ситуации с детьми, потому что еда для них должна быть не только вкусной и желанной, но и достаточно низкокалорийной и питательной.

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Редакция FoodOboz делится подборкой из пяти простых блюд для Пасхального стола. Такая шпаргалка точно поможет вам во время приготовлений этого года.

1. Ленивые голубцы

Пасхальное меню для детей: топ-5 блюд, которые точно понравятся малышам

Рецептом ленивых голубцов, которые можно приготовить детям на Пасху, поделилась фудблогер Юлия Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Классические голубцы дети часто не любят из-за отварной капусты, а в таком виде блюдо точно понравится.

Ингредиенты:

  • рис – 1/2 стакана
  • фарш – 400 г
  • капуста – 400 г
  • яйца – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • вода – 1 стакан
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • томатная паста – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нашинкованную капусту залить кипятком и отставить на 10 минут.

2. Слить воду.

3. Между тем варить рис до полуготовности (пропорции для варки указаны на упаковке обычно это 1:2).

4. Дать остыть.

5. Далее поджарить измельченный лук с морковью до мягкости.

6. Смешать рис, фарш, капусту, морковь с луком, добавить яйцо, соль, перец, приправу к голубцам по желанию.

7. Вымешать и сформировать шарики.

8. Залить томатной пастой разведенной в стакане воды.

9. Поставить при температуре 180 градусов в час. Подавать со сметаной.

2. Домашняя ветчина

Пасхальное меню для детей: топ-5 блюд, которые точно понравятся малышам

Идея приготовления вкусной домашней ветчины опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. В составе только мясо, поэтому для бутербродов такое блюдо идеально подойдет.

Ингредиенты:

  • соль поваренная – 10 г
  • соль нитритная – 10 г
  • сухой чеснок – 0.5 ч.л.
  • паприка копченая – 0.5 ч.л.
  • кориандр – 1/4 ч.л.
  • любимая приправа – по вкусу

Способ приготовления:

1. Промыть мясо и сало, обсушиваем.

2. Натираем смесью поваренной и нитритной соли.

3. Обертываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 7 дней.

4. Через неделю достаем, промываем, просушиваем.

5. Натираем специями.

6. Запекать в духовке 3 часа при температуре 80 градусов.

3. Легкий овощной салат

Пасхальное меню для детей: топ-5 блюд, которые точно понравятся малышам

Идея приготовления легкого овощного салата для Пасхального стола опубликована на странице фудблогерки Татьяны Цавалюк ( tatianatsavaliuk ) в Instagram. Заправляется такое блюдо йогуртом или сметаной.

Ингредиенты:

  • капуста молодая – 1/2
  • кукуруза консервированная – 1 банка
  • яйца – 4 шт.
  • твердый сыр – 150 г
  • огурцы – 2 шт.
  • укроп – небольшой пучок
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • йогурт или сметана

Способ приготовления:

1. Измельчить капусты.

2. Нарезать огурцы полукольцами.

3. Добавить нарезанные яйца.

4. Добавить кукурузу.

5. Нарезать сыр.

6. Добавить зелень, чеснок и сметану или йогурт для заправки.

7. Всё хорошо перемешать.

4. Сладкие Пасхальные яйца

Пасхальное меню для детей: топ-5 блюд, которые точно понравятся малышам

Идея приготовления сладких Пасхальных яиц опубликована на странице фудблогерки Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Такой десерт станет стильным дополнением вашего праздничного стола.

Ингредиенты на 6 яиц:

  • пюре персика/манго или сока апельсина – 100 г
  • сахар – 30 г
  • крахмал – 8 г
  • желатин – 8 г + 30 мл молока
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 30 г
  • молоко, ваниль – 70 мл.
  • белый шоколад – 90 г
  • сливки 33% – 200 г
  • шоколад – 180 г + 20 мл масла

Способ приготовления:

1. Для желтков соединить в кастрюльке пюре или сок, сахар и крахмал, подогревая довести до загустения, разложить по формочкам и заморозить.

2. Для белков залить молоком желатин. В кастрюльке соединить сахар, молоко и яйцо, помешивая, довести до загустения, снять с огня, добавить желатин, белый шоколад.

3. Помешивать до растворения желатина и шоколада, раздельно взбить холодные сливки с сахарной пудрой, смешать две массы вместе и мусс для белков готов.

4. Формы для яиц протереть салфеткой с растительным маслом, наполнить их белым муссом и в каждую наполненную форму сразу положить замороженный желток из пюре. Половинки яиц заморозить.

5. Вынуть замороженные половинки яиц из форм, скрепить их (нагреть сковороду, прижать серединками к горячей сковороде, чтобы немного масса растопилась и соединить вместе. Чтобы половинки были ровнее – каждую можно подрезать ножом). Положить в морозилку сформированные яйца.

6. Растопить на водяной бане шоколад с маслом, налить в высокий стакан, каждое яйцо нанизать на длинную шпажку и опустить в шоколад. Разморозить в холодильнике несколько часов.

5. Кулич без дрожжей

Пасхальное меню для детей: топ-5 блюд, которые точно понравятся малышам

Рецептом бездрожжевой куличи, которую можно приготовить для детей, поделилась фудблогерка Надежда Печенюк (nadpecheniuk71) в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 160 г
  • перетертый творог – 300 г
  • масло – 80 мл.
  • мука – 270-300 г
  • разрыхлитель – 2 ч.л.
  • изюм – 100 г
  • по щепотке соли, соды, ванилина
  • кардамон, куркума по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до белого.

2. Добавить творог и перемешать.

3. Влить масло и снова тщательно перемешать.

4. Всыпать немного муки из общего количества, разрыхлитель, соль, соду, ванилин и специи, перемешать

5. Постепенно всыпать оставшуюся муку и замесить липкое тесто. Добавить изюм.

6. Выложить в формочки – получается 3 пасоки по 12 см.

7. Выпекать при температуре 170 градусов в хорошо разогретой духовке примерно 40 минут.

8. Через 15 минут можно прикрыть сверху фольгой.

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