Пасхальное меню для детей: топ-5 блюд, которые точно понравятся малышам

К Пасхе каждая хозяйка хочет, чтобы меню было максимально разнообразным, сытным и понравилось всей семье. При этом, чтобы приготовление не занимало много времени. Сложнее всего в такой ситуации с детьми, потому что еда для них должна быть не только вкусной и желанной, но и достаточно низкокалорийной и питательной.

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Редакция FoodOboz делится подборкой из пяти простых блюд для Пасхального стола. Такая шпаргалка точно поможет вам во время приготовлений этого года.

1. Ленивые голубцы

Рецептом ленивых голубцов, которые можно приготовить детям на Пасху, поделилась фудблогер Юлия Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Классические голубцы дети часто не любят из-за отварной капусты, а в таком виде блюдо точно понравится.

Ингредиенты:

рис – 1/2 стакана

фарш – 400 г

капуста – 400 г

яйца – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

вода – 1 стакан

чеснок – 2-3 зубчика

томатная паста – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нашинкованную капусту залить кипятком и отставить на 10 минут.

2. Слить воду.

3. Между тем варить рис до полуготовности (пропорции для варки указаны на упаковке обычно это 1:2).

4. Дать остыть.

5. Далее поджарить измельченный лук с морковью до мягкости.

6. Смешать рис, фарш, капусту, морковь с луком, добавить яйцо, соль, перец, приправу к голубцам по желанию.

7. Вымешать и сформировать шарики.

8. Залить томатной пастой разведенной в стакане воды.

9. Поставить при температуре 180 градусов в час. Подавать со сметаной.

2. Домашняя ветчина

Идея приготовления вкусной домашней ветчины опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. В составе только мясо, поэтому для бутербродов такое блюдо идеально подойдет.

Ингредиенты:

соль поваренная – 10 г

соль нитритная – 10 г

сухой чеснок – 0.5 ч.л.

паприка копченая – 0.5 ч.л.

кориандр – 1/4 ч.л.

любимая приправа – по вкусу

Способ приготовления:

1. Промыть мясо и сало, обсушиваем.

2. Натираем смесью поваренной и нитритной соли.

3. Обертываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 7 дней.

4. Через неделю достаем, промываем, просушиваем.

5. Натираем специями.

6. Запекать в духовке 3 часа при температуре 80 градусов.

3. Легкий овощной салат

Идея приготовления легкого овощного салата для Пасхального стола опубликована на странице фудблогерки Татьяны Цавалюк ( tatianatsavaliuk ) в Instagram. Заправляется такое блюдо йогуртом или сметаной.

Ингредиенты:

капуста молодая – 1/2

кукуруза консервированная – 1 банка

яйца – 4 шт.

твердый сыр – 150 г

огурцы – 2 шт.

укроп – небольшой пучок

чеснок – 2-3 зубчика

йогурт или сметана

Способ приготовления:

1. Измельчить капусты.

2. Нарезать огурцы полукольцами.

3. Добавить нарезанные яйца.

4. Добавить кукурузу.

5. Нарезать сыр.

6. Добавить зелень, чеснок и сметану или йогурт для заправки.

7. Всё хорошо перемешать.

4. Сладкие Пасхальные яйца

Идея приготовления сладких Пасхальных яиц опубликована на странице фудблогерки Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Такой десерт станет стильным дополнением вашего праздничного стола.

Ингредиенты на 6 яиц:

пюре персика/манго или сока апельсина – 100 г

сахар – 30 г

крахмал – 8 г

желатин – 8 г + 30 мл молока

яйца – 1 шт.

сахар – 30 г

молоко, ваниль – 70 мл.

белый шоколад – 90 г

сливки 33% – 200 г

шоколад – 180 г + 20 мл масла

Способ приготовления:

1. Для желтков соединить в кастрюльке пюре или сок, сахар и крахмал, подогревая довести до загустения, разложить по формочкам и заморозить.

2. Для белков залить молоком желатин. В кастрюльке соединить сахар, молоко и яйцо, помешивая, довести до загустения, снять с огня, добавить желатин, белый шоколад.

3. Помешивать до растворения желатина и шоколада, раздельно взбить холодные сливки с сахарной пудрой, смешать две массы вместе и мусс для белков готов.

4. Формы для яиц протереть салфеткой с растительным маслом, наполнить их белым муссом и в каждую наполненную форму сразу положить замороженный желток из пюре. Половинки яиц заморозить.

5. Вынуть замороженные половинки яиц из форм, скрепить их (нагреть сковороду, прижать серединками к горячей сковороде, чтобы немного масса растопилась и соединить вместе. Чтобы половинки были ровнее – каждую можно подрезать ножом). Положить в морозилку сформированные яйца.

6. Растопить на водяной бане шоколад с маслом, налить в высокий стакан, каждое яйцо нанизать на длинную шпажку и опустить в шоколад. Разморозить в холодильнике несколько часов.

5. Кулич без дрожжей

Рецептом бездрожжевой куличи, которую можно приготовить для детей, поделилась фудблогерка Надежда Печенюк (nadpecheniuk71) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 160 г

перетертый творог – 300 г

масло – 80 мл.

мука – 270-300 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

изюм – 100 г

по щепотке соли, соды, ванилина

кардамон, куркума по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до белого.

2. Добавить творог и перемешать.

3. Влить масло и снова тщательно перемешать.

4. Всыпать немного муки из общего количества, разрыхлитель, соль, соду, ванилин и специи, перемешать

5. Постепенно всыпать оставшуюся муку и замесить липкое тесто. Добавить изюм.

6. Выложить в формочки – получается 3 пасоки по 12 см.

7. Выпекать при температуре 170 градусов в хорошо разогретой духовке примерно 40 минут.

8. Через 15 минут можно прикрыть сверху фольгой.

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