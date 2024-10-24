Печенье-ежики для детей: интересная идея осенней выпечки

Выпечка в виде разных животных всегда привлекает внимание детей. Выходит интересно и вкусно. Этой осенью, например, можно приготовить сладких милых ежиков. Для этого вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления сладких ежиков для детей опубликована на странице фудблогера с ником zolanna03 в Instagram. Малыша также можно привлечь к приготовлению.

Ингредиенты для теста:

мука – 1 стакан

вареный желток – 3 шт.

сливочное масло – 100 г

сметана – 3 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для глазури:

темный шоколад – 150 г

кокосовое масло – 1 ст.л.

Для украшения по выбору:

кранч с гранулой

вафли

печенье

Способ приготовления:

1. К желтку добавить масло и сметану, все смешать.

2. Соединить муку с разрыхлителем.

3. Добавить в массу, хорошо перемешать и поставить в холодильник на 30 минут

4. Достать тесто, сформировать ежики.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

6. Шоколад растопить на водяной бане.

7. Добавляем кокосовое масло, хорошо смешиваем.

8. Окунуть сфорсированные ежики в шоколад.

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