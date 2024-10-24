Печенье-ежики для детей: интересная идея осенней выпечки
Выпечка в виде разных животных всегда привлекает внимание детей. Выходит интересно и вкусно. Этой осенью, например, можно приготовить сладких милых ежиков. Для этого вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления сладких ежиков для детей опубликована на странице фудблогера с ником zolanna03 в Instagram. Малыша также можно привлечь к приготовлению.
Ингредиенты для теста:
- мука – 1 стакан
- вареный желток – 3 шт.
- сливочное масло – 100 г
- сметана – 3 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для глазури:
- темный шоколад – 150 г
- кокосовое масло – 1 ст.л.
Для украшения по выбору:
- кранч с гранулой
- вафли
- печенье
Способ приготовления:
1. К желтку добавить масло и сметану, все смешать.
2. Соединить муку с разрыхлителем.
3. Добавить в массу, хорошо перемешать и поставить в холодильник на 30 минут
4. Достать тесто, сформировать ежики.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.
6. Шоколад растопить на водяной бане.
7. Добавляем кокосовое масло, хорошо смешиваем.
8. Окунуть сфорсированные ежики в шоколад.
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