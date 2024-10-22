Почему ребенок больше любит сладкое и отказывается от полезной еды: ошибки, которые допускают все родители

Самая любимая еда многих детей – это, конечно же, сладости. В то же время, о полезных продуктах малыш и слышать не хочет. Если такая ситуация вам знакома, необходимо взять ее под контроль. А именно посмотреть на детское питание под другим углом и исправить ошибки.

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О том, что не стоит делать, когда вы хотите научить ребенка есть здоровую пищу, рассказала диетолог Анна Бойко (kidsdietolog) на своей странице в Instagram. Есть несколько важных правил.

Не кормите ребенка сладкими завтраками

Так ребенок привыкает к сладкому вкусу и ищет его все чаще. Поэтому отказывается от обычных полезных продуктов питания. В теле ребенка происходят гормональные качели: гиперактивность, плохое настроение, истерика – ровно поиску сладкого. Это то, что злит родителей.

Но если вы чувствуете беспомощность в этой ситуации – не опускайте руки. Обязательно нужно предлагать на завтрак только сбалансированную и полезную пищу, чтобы мыслей о сладком даже не возникало.

Не заставляйте ребенка есть

Когда ребенок не чувствует голода – он отказывается есть. Это естественно. Его психика и ЖКТ не готовы к пищеварению. К чему приводит принуждение ребенка к еде? К проблемам в "отношениях" с едой и в здоровье. И последствия, на самом деле, очень серьезные.

Хаотическое питание

Детям требуется режим дня и питания. Это уменьшает уровень стресса и делает более стабильным гормональный фон. Ребенок постоянно подъедает? Вероятно, ищет сладкое и плохо ест обычную пищу. Или же ребенок часто долго без еды (более 4 часов) ? Скорее всего, она будет иметь проблемы с пищеварением.

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