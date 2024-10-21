Топ-5 советов для родителей, как организовать для ребенка здоровое питание: советуют эксперты

С первых дней сознательной жизни ребенка нужно уделять внимание его здоровому питанию. И здесь важно вызывать интерес, научить есть действительно полезную пищу и отказываться от различных вредных продуктов. С этой задачей помогут справиться несколько простых правил.

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Советами, которые помогут родителям организовать здоровое питание для ребенка, поделились эксперты детского фонда ЮНИСЕФ от ООН. Именно папа и мама могут привить такие привычки, которые для ребенка станут фундаментом на всю жизнь.

1. Совместные приемы пищи очень важные

Возьмите за правило есть всей семьей вместе хотя бы один раз в день. И совсем не обязательно накрывать богатый стол с большим количеством блюд. Главное, чтобы еда была действительно полезной, а также привлекательной и яркой. Дети часто подражают привычкам взрослых. Поэтому это также возможность продемонстрировать, что вы любите полезную еду и она вкусная – дети точно подхватят.

2. Подробно рассказывайте о правильном питании

Объясните ребенку, что каждый полезный продукт уникальный. Поэтому питание должно быть максимально разнообразным. Для здоровья и хорошего самочувствия совсем недостаточно есть одни огурцы и помидоры. Это обязательно должны быть сезонные продукты: тыква, свекла, сельдерей. Обязательно отметьте, что можно готовить совершенно разнообразные блюда, которые придутся по вкусу.

3. Расскажите ребенку о таком расчете рациона

овощи, фрукты, корнеплоды и разнообразная зелень – 40–50 %

белок: яйца, мясо, рыба – 20–25%

крупы, хлеб – 20–25%

масла, жиры и семена – 5–10 %

Именно таким расчетом пользоваться очень удобно

Предлагайте только качественные продукты

Переработанная еда – это не самый лучший выбор, хотя сейчас ее на прилавках очень много. Но следует отдавать предпочтение достаточно простым продуктам. Каши обязательно должны быть цельнозерновыми, длительного приготовления. Овощи и фрукты только сезонные и свежие. От сосисок и маргаринной выпечки следует отказаться. Вместе с ребенком изучайте состав продуктов на этикетках, контролируйте количество сахара и соли. Таким образом, ребенок сформирует мнение о том, что на такие вещи важно обращать внимание.

Прекрасное решение выбирать продукты вместе

Все предыдущие советы можно подкрепить совместными походами в магазин за продуктами. Или же ребенку понравится вместе кушать. Нужно попробовать разные варианты привлечения малышей к процессу, чтобы это было интересно и в удовольствие.

Очень важна приятная атмосфера

Полезная еда должна вызывать у ребенка приятные ассоциации. Поэтому за семейными приемами пищи уделяйте внимание общению. Рассказывайте, как прошел день, что было нового и интересного, пошутите или спланируйте выходные. И здесь очень важно избегать темы проблем. Именно за такими застольями можно поговорить и о полезной пище, обратить внимание на вкусовые предпочтения детей. Все эти правила работают, если действительно уделить время их внедрению.

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