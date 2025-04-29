Полезная творожная запеканка без сахара для детей: делимся простым рецептом
Кисломолочный творог – это продукт, который должен быть в рационе каждого ребенка. Очень вкусно и просто будет подать его в виде запеканки. Если добавить сладкие бананы и сухофрукты, вам даже не понадобится сахар.
Идея приготовления рыхлой творожной запеканки с сухофруктами для детей опубликована на странице фудблогера Марии Редьки (maria.redka) в Instagram. Изделие быстро спечется и будет хорошо держать форму.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 500 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 60 г
- банан – 1 шт.
- сухофрукты – по желанию и вкусу
- сахар (вместо банана и сухофруктов) – 50 г
- масло сливочное – для смазывания формы
- соль – маленькая щепотка
Способ приготовления:
1. Сухофрукты замочить в воде, затем промыть и дать стечь.
2. Отделите желтки от белков.
3. Белки оставить в отдельной посуде, а желтки добавить в творог.
4. Туда же положить муку, банан и сухофрукты (изюм, чернослив, вишня и клюква).
5. Для нежной консистенции все сбить погружным блендером.
6. После этого добавить к белкам щепотку соли и взбить до стойкой пены.
7. Взбитые белки осторожно и порционно добавить в творожную массу и вмешать лопаткой до однородности.
8. Смазать форму сливочным маслом и вылить все туда.
9. Разровнять поверхность и запекать в среднем 45 минут.
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