Полезная творожная запеканка без сахара для детей: делимся простым рецептом

Кисломолочный творог – это продукт, который должен быть в рационе каждого ребенка. Очень вкусно и просто будет подать его в виде запеканки. Если добавить сладкие бананы и сухофрукты, вам даже не понадобится сахар.

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Идея приготовления рыхлой творожной запеканки с сухофруктами для детей опубликована на странице фудблогера Марии Редьки (maria.redka) в Instagram. Изделие быстро спечется и будет хорошо держать форму.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 500 г

яйца – 3 шт.

мука – 60 г

банан – 1 шт.

сухофрукты – по желанию и вкусу

сахар (вместо банана и сухофруктов) – 50 г

масло сливочное – для смазывания формы

соль – маленькая щепотка

Способ приготовления:

1. Сухофрукты замочить в воде, затем промыть и дать стечь.

2. Отделите желтки от белков.

3. Белки оставить в отдельной посуде, а желтки добавить в творог.

4. Туда же положить муку, банан и сухофрукты (изюм, чернослив, вишня и клюква).

5. Для нежной консистенции все сбить погружным блендером.

6. После этого добавить к белкам щепотку соли и взбить до стойкой пены.

7. Взбитые белки осторожно и порционно добавить в творожную массу и вмешать лопаткой до однородности.

8. Смазать форму сливочным маслом и вылить все туда.

9. Разровнять поверхность и запекать в среднем 45 минут.

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