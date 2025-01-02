Полезная творожная запеканка с вкусной начинкой для детей: делимся простым рецептом

Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусное и сытное, а главное – полезное блюдо из творога, но такое, чтобы понравилось детям, выбирайте для основы творог, который может стать основой для вкусной запеканки.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, нежной и простой в приготовлении творожной запеканки с вишней и маком.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 700 г

Сахар – 120 г

Яйца – 3 шт.

Ванилин – 0,5 ч.л

Сливки 15% – 50 мл

Кукурузный крахмал – 2 ст.л.

Маковая начинка – 150 г

Сливочное масло для смазки

Вишня замороженная – 200 г

Кукурузный крахмал – 1 ч.л.

Сахар – 40 г

Вода – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. К вишням без косточек добавляем сахар и на среднем огне доводим до кипения. Затем добавляем крахмал, растворенный в воде, и на медленном огне кипятим 5 минут, постоянно помешивая.

2. К кисломолочному сыру добавляем сахар, яйца, сливки, ванилин, кукурузный крахмал и все перебиваем блендером в однородную массу.

3. Выкладываем в форму смазанную сливочным маслом половину сырной массы, сверху выкладываем начинку и готовим в духовке 50 минут при 170 С.

Готовую запеканку оставьте остыть и после порежьте!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: