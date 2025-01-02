Полезная творожная запеканка с вкусной начинкой для детей: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Моя столовая
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Полезная творожная запеканка с вкусной начинкой для детей: делимся простым рецептом

Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусное и сытное, а главное – полезное блюдо из творога, но такое, чтобы понравилось детям, выбирайте для основы творог, который может стать основой для вкусной запеканки

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Что приготовить из творога

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, нежной и простой в приготовлении творожной запеканки с вишней и маком. 

Творожная запеканка

Ингредиенты: 

  • Кисломолочный творог – 700 г
  • Сахар – 120 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Ванилин – 0,5 ч.л
  • Сливки 15% – 50 мл
  • Кукурузный крахмал – 2 ст.л.
  • Маковая начинка – 150 г
  • Сливочное масло для смазки
  • Вишня замороженная – 200 г
  • Кукурузный крахмал – 1 ч.л.
  • Сахар – 40 г
  • Вода – 1 ст.л.

Способ приготовления: 

1. К вишням без косточек добавляем сахар и на среднем огне доводим до кипения. Затем добавляем крахмал, растворенный в воде, и на медленном огне кипятим 5 минут, постоянно помешивая.

Вишни для начинки

2. К кисломолочному сыру добавляем сахар, яйца, сливки, ванилин, кукурузный крахмал и все перебиваем блендером в однородную массу.

Основа для блюда

3. Выкладываем в форму смазанную сливочным маслом половину сырной массы, сверху выкладываем начинку и готовим в духовке 50 минут при 170 С.

Сколько готовить блюдо

Готовую запеканку оставьте остыть и после порежьте!

Готовая запеканка

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