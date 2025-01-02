Полезная творожная запеканка с вкусной начинкой для детей: делимся простым рецептом
Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусное и сытное, а главное – полезное блюдо из творога, но такое, чтобы понравилось детям, выбирайте для основы творог, который может стать основой для вкусной запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, нежной и простой в приготовлении творожной запеканки с вишней и маком.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог – 700 г
- Сахар – 120 г
- Яйца – 3 шт.
- Ванилин – 0,5 ч.л
- Сливки 15% – 50 мл
- Кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- Маковая начинка – 150 г
- Сливочное масло для смазки
- Вишня замороженная – 200 г
- Кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- Сахар – 40 г
- Вода – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. К вишням без косточек добавляем сахар и на среднем огне доводим до кипения. Затем добавляем крахмал, растворенный в воде, и на медленном огне кипятим 5 минут, постоянно помешивая.
2. К кисломолочному сыру добавляем сахар, яйца, сливки, ванилин, кукурузный крахмал и все перебиваем блендером в однородную массу.
3. Выкладываем в форму смазанную сливочным маслом половину сырной массы, сверху выкладываем начинку и готовим в духовке 50 минут при 170 С.
Готовую запеканку оставьте остыть и после порежьте!
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