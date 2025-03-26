Полезная яблочная запеканка за копейки: обязательно приготовьте своим деткам

Достаточно полезную и бюджетную запеканку для детей можно приготовить из обычных яблок. Для такого блюда вам понадобится самое фруктовое пюре – оно сделает выпечку чрезвычайно нежной и сладкой. К чаю – именно то, что нужно.

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Идея приготовления полезной запеканки с яблоками для детей опубликована на странице фудблогера с ником receptik в Instagram. Это еще очень питательно.

Ингредиенты:

яблочное пюре из свежих яблок – 300 г

яйца – 3 шт.

сгущенка – 50 г

фруктовый йогурт – 200 мл. (подслащенный)

кукурузный крахмал – 50 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить, достать сердцевину.

2. С помощью блендера сделать пюре.

3. Смешайте все ингредиенты до однородности. Желательно, чтобы все продукты были холодными. Так крахмал полностью растворится.

4. Йогурт можно заменить сметаной, кефиром или греческим йогуртом без наполнителя, но тогда количество сгущенки увеличить вдвое, потому что готовая запеканка будет кислить.

5. Форму смазать сливочным маслом.

6. Перелить тесто и запекать 50-60 минут при температуре 160 градусов до румяной корочки. Перед подачей полностью охладить запеканку.

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