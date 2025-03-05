Полезное блюдо за копейки: как приготовить вкусные кабачковые оладьи для детей

Прекрасный вариант завтрака или перекуса для ребенка – кабачковые оладьи. Овощ, который пригодится для основания, доступен в любой период года. К тому же он очень бюджетный.

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Идея приготовления полезных оладий из кабачка опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов ( roksolana.harasymiv ) в Instagram. Такое блюдо точно понравится малышам.

Ингредиенты:

кабачок – 300 г

морковь – 100 г

твердый сыр – 80 г

яйца – 3 шт.

цельнозерновая мука – 3 ст.л.

специи по вкусу: красный перец, карри, щепотка соли (до года специи не рекомендуются).

Способ приготовления:

1. Кабачок, морковь и сыр натереть на грубой терке.

2. Добавить яйца, специи и муку, перемешать в однородную массу.

3. Обжарить на сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

4. Для полного баланса можно добавить ложку натурального йогурта, немного помидоров, заправленных оливковым маслом или семенами.

5. Такая тарелка будет совершенно сбалансированной.

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